Лавров рассказал, что объединяет Казахстан и Россию

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства и сотрудничества, которые основаны на традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом говорится в приветственном слове министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова участникам 9-й промышленной выставки Expo-Russia Каzakhstan 2021, которая проходит в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства и сотрудничества, основанные на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Укреплению братских уз между нашими народами способствует тесное межгосударственное взаимодействие в рамках интеграционных многосторонних структур, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", - зачитал в среду приветствие Лаврова генеральный консул России в Алматы Евгений Бобров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, важно обеспечить дальнейшее развитие и диверсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, улучшение структуры и качества товарооборота, содействовать формированию благоприятных условий для деятельности компаний обеих стран, пишет ТАСС

Лавров отметил, что заметный вклад в эти усилия вносят конгрессно-выставочные мероприятия. "За прошедшие годы они зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для демонстрации достижений, обмена опытом, установления взаимополезных контактов", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что реализация программы выставки позволит ее участникам выйти на новые совместные инициативы и проекты в интересах повышения благосостояния граждан России и Казахстана.

9-я международная промышленная выставка Expo-Russia Каzakhstan 2021 пройдет с 23 по 25 июня в Алматы. В период ее проведения также состоится бизнес-форум "Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров".

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