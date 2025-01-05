Либерализацию визового режима рассматривают страны-члены ШОС

НАТО и ШОС отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил - Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.





Как подчеркнул Нурлан Ермекбаев, НАТО и ШОС сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности.





НАТО, по его словам, была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками - с другой.





Это - военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек.





Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация.





Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - пояснил он.





Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия.





То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он.





Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев.





Поэтому организации эти - разные", - подчеркнул он.



