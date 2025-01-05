04.01.2025, 13:45 16131
Либерализацию визового режима рассматривают страны-члены ШОС
Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможности либерализации визового режима между государствами-членами, Об этом рассказал РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Сотрудничество в туристической сфере - это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма", - сказал Ермекбаев.
По его словам, руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алматы в мае 2024 года.
Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе", - сказал генсек.
Он отметил, что между рядом государств ШОС уже действуют, недавно вступили в силу или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.
Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС", - сказал Ермекбаев.
Также, по его словам, имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.
Ранее Ермекабев рассказал о планах ШОС, в том числе о создании собственной валюты, рассмотрении заявок от государств о приобретении статусов наблюдателя и партнера организации идр.
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04.01.2025, 13:58 15536
Ермекбаев: Сравнивать НАТО и ШОС неправильно
НАТО и ШОС отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Как подчеркнул Нурлан Ермекбаев, НАТО и ШОС сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности.
НАТО, по его словам, была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками - с другой.
Это - военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек.
Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация.
Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - пояснил он.
Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия.
То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он.
Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев.
Поэтому организации эти - разные", - подчеркнул он.
Ранее Ермекбаев рассказал об изучении странами-членами ШОС возможности либерализации визового режима.
03.01.2025, 15:39 33106
Токаев рассказал о роли Казахстана на мировой арене и сотрудничестве с Китаем, Россией и США
Система международных отношений находится в упадке, поэтому средние державы способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средние державы, такие как Казахстан, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства, считает президент Касым-Жомарт Токаев.
Мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами", - сказал глава государства в интервью газете Ana tili.
Он подчеркнул, что система международных отношений находится в упадке и деградирует.
Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию. Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства. Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации", - отметил Токаев.
Он также рассказал о сотрудничестве Казахстана с ведущими мировыми державами, такими как Китай, Россия, США и страны тюркского мира.
В частности президент подчеркнул, что всестороннее сотрудничество с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии.
Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима. Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами", - заявил Токаев.
Касаясь отношений с Россией, президент напомнил о недавних переговорах с Владимиром Путиным. По его словам повестка встречи была очень насыщенной.
Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России. О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", - отметил Токаев.
Он напомнил, что наибольшее количество поездок - 33 - Владимир Путин совершил именно в Казахстан.
Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи. Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль", - подчеркнул президент.
Он также рассказал о состоявшемся в начале декабря телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире", - рассказал глава государства.
По его словам, Трамп интересовался, как казахстанское руководство видит прекращение военных действий на Украине.
Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира", - рассказал Токаев.
Сотрудничество с тюркскими государствами, по мнению президента, тоже постоянно наполняется новым содержанием. За последние 10 лет торговые связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов.
Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации", - заявил президент.
03.01.2025, 13:01 35546
Новые наблюдатели, своя валюта и предстоящие заседания: о планах ШОС рассказал генсек организации
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества рассматривает шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются", - рассказал Ермекбаев.
Кроме того, организация в этом году планирует активно сотрудничать с ООН и другими международными организациями, "активизировать и наполнить более практическим содержанием" взаимодействие с партнерами.
Будем активно сотрудничать с ООН, ее секретариатом, специализированными учреждениями и другими международными региональными организациями-партнерами. Сейчас в работе находится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН об Инициативе ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", - рассказал Ермекбаев.
Он также сообщил о подготовке ШОС к заседанию Совета глав правительств организации, которое пройдет в России в 2025 году. Планируется, что на нем будет принят ряд важных документов, в том числе политическая декларация, документ под рабочим названием "Заявление о 80-летии Победы во Второй мировой войне" и Стратегия развития ШОС до 2035 года, которая заложит приоритеты и цели развития организации на десятилетия.
Также Ермекбаев затронул вопрос создания собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
Напомним, 11 декабря прошлого года генеральный секретарь организации Чжан Мин официально представил своего преемника Нурлана Ермекбаева.
Для справки
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В 2024 году в организации председательствовал Казахстан.
01.01.2025, 16:52 65846
Токаев поздравил президента Кубы
Фото: Акорда
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с национальным праздником - Днем победы революции, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество двух стран, развивающееся в духе традиционной дружбы и доверия, будет неуклонно укрепляться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а народу Кубы - благополучия и процветания.
31.12.2024, 16:01 86896
Президент Казахстана получает поздравительные телеграммы по случаю Нового года
Главы государств и международных организаций направили президенту свои поздравления
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы по случаю Нового года, сообщает пресс-служба Акорды.
На имя президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2025 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.
По информации Акорды, главу государства поздравили: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, король Иордании Абдалла II, король Норвегии Харальд V, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать, добавили в Акорде.
31.12.2024, 11:22 90856
Посол КНР: китайско-казахстанские отношения достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства
Фото: Посольство КНР в РК
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайско-казахстанские отношения продолжают динамично развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства. Об этом заявил новый посол КНР в РК Хань Чуньлинь по прибытии в Международный аэропорт Астаны.
В преддверии 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном я имею большую честь быть назначенным председателем КНР Си Цзиньпином 12-м Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. Разрешите мне выразить сердечный привет и искреннюю благодарность друзьям из всех слоев общества, которые на протяжении многих лет заботились и поддерживали развитие китайско-казахстанских отношений", - сказал посол.
Он отметил, что Китай и Казахстан - добрые соседи, верные друзья и надежные партнеры.
Дружеские связи между нашими народами насчитывают тысячи лет и воплощают дух Шелкового пути, основанного на принципах мира, сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и заимствования, взаимной выгоды и выигрыша. За прошедшие 33 года с момента установления дипломатических отношений, под стратегическим руководством глав двух стран, китайско-казахстанские отношения продолжают скачкообразно развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства, что принесло реальную пользу народам обеих сторон", - отметил Хань Чуньлинь.
Он напомнил, что в 2013 году в Казахстане председатель Си Цзиньпин впервые провозгласил инициативу "Экономический пояс Шелкового пути", положив начало грандиозному начинанию инициативы "Один пояс и один путь".
Поддерживая принципы совместного обсуждения, строительства и использования, наши страны более десяти лет продвигают высококачественное сотрудничество в рамках этой инициативы, создавая глобальный пример успешного взаимодействия. Особое значение в наших отношениях имеет визит председателя Си Цзиньпина в сентябре 2022 года. Именно в Казахстан состоялся его первый зарубежный визит после вспышки пандемии COVID-19. В 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев дважды побывал в Китае. В июле этого года председатель Си Цзиньпин еще раз посетил Казахстан с успешным государственным визитом и принял участие в астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Главы двух государств взяли под личный контроль развитие вечного стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, придали ему новый импульс и наметили новые планы", - добавил посол.
По его словам, Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и подъема, являются компаньонами на пути к модернизации - это общее понимание двух стран. На новом историческом старте Китай готов вместе с Казахстаном углублять политическое взаимное доверие, продолжать содействовать высококачественной реализации инициативы "Один пояс и один путь", продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вместе работать над созданием сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, характеризующегося высоким уровнем взаимодоверия в интересах солидарности и совместного процветания.
В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором разработаны новые стратегические планы по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великого дела возрождения китайской нации за счет китайской модернизации. В середине этого месяца на Центральной рабочей конференции по экономике даны новые поручения по экономической работе Китая на 2025 год, которые послали миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне. Повышенный уровень открытости Китая и набранный темп китайской модернизации несомненно предоставят новые возможности и импульс развитию китайско-казахстанских отношений и многостороннему сотрудничеству между двумя странами", - сообщил Хань Чуньлинь.
Посол отметил, что будучи действующем председателем Шанхайской организации сотрудничества, Китай нацелен на проведение дружеского, солидарного и продуктивного Саммита ШОС. А Казахстан в следующем году примет второй Саммит "Китай - Центральная Азия".
Начиная свою дипломатическую миссию в Казахстане в столь значимый момент, я хорошо понимаю, что на плечах лежит славная обязанность и великая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы адекватно реализовать важные договоренности глав двух государств и открыть очередное "золотое тридцатилетие" китайско-казахстанских отношений. Посольство и Генеральные консульства КНР в РК, как и прежде, продолжат усердно работать на благо китайских предприятий, соотечественников, студентов и граждан Китая, находящимся в Казахстане. В Казахстане говорят: "Адал достық алтыннан да қымбат" - "Чистая дружба дороже золота". Давайте вместе приложим усилия во имя нового горизонта китайско-казахстанского сотрудничества и дружбы. Пусть дружба между народами двух стран взлетит, словно золотой орел, устремляясь в светлое будущее", - сказал Хань Чуньлинь.
Посол КНР в канун нового, 2025 года пожелал казахстанцам и китайским соотечественникам, проживающим в Казахстане, здоровья, счастья и благополучия.
30.12.2024, 16:54 104561
Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Южной Кореи
Президент с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
28.12.2024, 17:37 131216
Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL Дополнено
В телефонной беседе Алиев подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление
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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает РИА Новости.
Источник подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
В разговоре отмечалось, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного, в то время как Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - сообщает источник.
В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.
Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана также плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, в районе города Актау.
Дополнено 28.12.2024, 20.52
Президент Азербайджана в телефонной беседе подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление. После чего был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.
Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.
Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?