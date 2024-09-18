Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Астану   

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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на республиканском референдуме в Республике Казахстан по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает исполком СНГ.





Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции", - говорится в сообщении.





Миссию возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.





Руководитель штаба миссии Олег Кулеба вчера встретился с председателем ЦИК Нурланом Абдировым. По его словам, в мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.





Свою работу они будут строить, основываясь на законодательстве Республики Казахстан, документах, принятых в рамках Содружества, и общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов", - сообщил Кулеба.





Глав штаба также отметил, что это уже 18-я миссия наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах в Казахстане. Это говорит о наличии большого опыта совместной работы и вселяет уверенность в конструктивном сотрудничестве во время проходящей кампании.





В свою очередь Нурлан Абдиров подробно остановился на подготовке к проведению республиканского референдума.





Ход избирательной кампании наблюдатели от СНГ обсудили также с ответственными работниками Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





В МИДе подчеркнули, что внешнеполитическое ведомство будет всемерно содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, а обеспечение проведения открытой и прозрачной кампании, с соблюдением всех принципов демократии, является важной задачей для Республики Казахстан.





Ранее сообщалось, что референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября.



