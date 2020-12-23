Мамин ответил на предложение депутатов пересмотреть условия вступления в ВТО и ЕАЭС

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно пересмотра условий вступления в ВТО и ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

В запросе депутатов речь шла о необходимости поддержки отечественных предприятий в условиях вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и защите национальных экономических интересов в рамках ВТО и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Принятые Республикой Казахстан обязательства в рамках ЕАЭС и ВТО соответствуют национальным интересам страны и основаны на принципах международной торговли (национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и так далее). При этом необходимо отметить, что принятию соответствующих обязательств предшествовала масштабная работа по гармонизации национального законодательства и согласованию условий присоединения со всеми заинтересованными государственными органами и бизнес сообществом", - говорится в ответе главы правительства. Отмечается, что при вступлении в ВТО Казахстан присоединился к основополагающему документу организации - Марракешскому соглашению, которое состоит из ряда международных договоров, не подлежащих к изменению государством-членом индивидуально.

Решения по изменению обязательств в рамках ВТО принимаются консенсусом. Между тем Республике Казахстан удалось отстоять право оказания государственной поддержки сельского хозяйства в размере 8,5% от валовой стоимости продукции сельского хозяйства, что является одним из высоких показателей государственной поддержки среди стран-членов ВТО", - сказано в ответе на запрос .

Также разъясняется, что данная государственная поддержка делится на две группы - с привязкой к определенному сельскохозяйственному продукту, эквивалентному 8,5% от общей стоимости производства продукции в течение соответствующего года (пшеницы, ячменя, хлопка, мяса, молоко и так далее) и без привязки к конкретному продукту также в размере 8,5% (на удешевление процентной ставки аграрных кредитов, поддержка в форме списания задолженности по кредитам, финансирование лизинга сельхозтехники и так далее).

В этой связи сообщаем, что в настоящее время внесение изменений в вышеуказанные международные договоры не рассматривается. Вместе с тем страны стремятся к извлечению максимальной выгоды от интеграционных процессов, зачастую нарушая принятые обязательства в целях защиты отечественного бизнеса. Для таких случаев правом ЕАЭС предусмотрены необходимые инструменты, которые направлены на устранение барьеров, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, с 2016 года в рамках ЕАЭС устранено 54 из 65 квалифицированных барьеров", - отмечается в запросе.

Также в целях обеспечения доступа казахстанских товаров на рынки стран-партнеров по ЕАЭС проводится системная работа, как на национальном уровне, так и на площадке органов ЕАЭС. К примеру:

1) для налаживания прямого диалога с бизнесом создана Общественная приемная по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС и ВТО. Общественная приемная будет проводить консультационную и разъяснительную работу с выездами в регионы;

2) утвержден и реализуется План мероприятий по устранению барьеров, действующих в странах-партнерах, которые являются чувствительными для казахстанских экспортеров;

3) утверждена Межведомственная рабочая группа по вопросам устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Кроме того, в целях обеспечения беспрепятственного функционирования внутреннего рынка в рамках ЕАЭС действует механизм квалификации барьеров - Методология разделения препятствий на внутреннем рынке.

Данный механизм позволяет выявлять препятствия и регламентирует весь процесс рассмотрения на площадке ЕЭК. На сегодня казахстанской стороной инициировано внесение изменений в действующую Методологию в части закрепления общего срока рассмотрения и квалификации барьеров до 3-х месяцев", - проинформировал глава правительства.

Что касается закупок недропользователей и поддержки отечественных производителей , то в соответствии с обязательствами, принятыми Республикой Казахстан в рамках вступления во ВТО, начиная с 1 января 2015 года исключена возможность включать требования о местном содержании в закупки товаров в ходе заключения новых контрактов с недропользователями, а также принимать любые меры, относящиеся к требованиям местного содержания, которые являются более ограничительными, чем те, которые установлены законом от 24 июня 2010 года №291-IV "О недрах и недропользовании".

Вместе с тем Казахстану удалось отстоять интересы отечественных производителей и предусмотреть переходный период, согласно которому срок поддержки отечественных производителей товаров в рамках контрактов на недропользование продлен с даты вступления в ВТО до 1 января 2021 года, и сохранено право требования доли казахстанского содержания в услугах (включая работы) и найме квалифицированных кадров до 50% для предоставления 20% условной скидки таким производителям работ и услуг", - говорится в ответе главы правительства.

Также отмечается, что в преддверии окончания переходного периода и полноценного участия Казахстана в ВТО развитие и защита внутреннего рынка становится одним из самых актуальных вопросов, требующих серьезного подхода и принятия эффективных решений.

Для решения вышеперечисленных вопросов создана рабочая группа по вопросам развития местного содержания в регулируемых закупках в условиях вступления Казахстана в ВТО. Рабочей группой поддержаны предложения Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry по развитию местного содержания, в частности по ребредингу термина "местное содержание" на более нейтральный и повсеместной адаптации применения альтернативного понятия, к примеру "внутристрановая ценность". Также предлагалось законодательно закрепить данный термин в разрабатываемой концепции проекта закона "О промышленной политике" и рассмотреть возможность переквалификации закупок квазигосударственного сектора в категорию для "правительственных целей", - сказано в ответе на запрос.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается альтернативный механизм поддержки отечественных производителей путем заключения с недропользователями добровольных соглашений о стимулировании предпринимательства Республики Казахстан. Соответствующее предложение согласовано с заинтересованными государственными органами и НПП "Атамекен". В этой связи в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста" предусматривается внесение соответствующих изменений в законодательство Республики Казахстан, в том числе регулирующих порядок приобретения товаров работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию.

Данные меры позволят вырабатывать и внедрять меры поддержки отечественных производителей. В целом вопрос поддержки отечественных производителей находится на постоянном контроле правительства", - заверил премьер-министр.

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