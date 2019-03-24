Мамин прокомментировал переименование Астаны в Нур-Султан

Талдыкорган. 23 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин, находящийся с рабочей поездкой в Алматинской области, прокомментировал переименование столицы Казахстана в город Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Мамин отметил, что переименование города в честь Первого Президента - Елбасы является знаменательным и историческим событием.

"Сегодня на наших глазах в исторической летописи независимого Казахстана открывается новая страница, поэтому обозначить в истории память об основателе нашего государства и его новой столицы Елбасы Нурсултане Абишевиче Назарбаеве - это наш долг перед подрастающим поколением", - сказал премьер-министр.

По его словам, город Нур-Султан стал локомотивом экономического развития независимого Казахстана.

"В первые годы становления новой столицы инициированная Елбасы программа "Расцвет Астаны - расцвет Казахстана" дала мощный импульс развитию не только столицы, но и всех регионов страны. Влияние и роль Казахстана на мировой арене возрастает с каждым годом. Это, безусловно, заслуга нашего Елбасы. Носить столице высокое имя Первого Президента - очень справедливое и своевременное решение. С новым именем перед столицей стоят еще большие амбициозные и великие цели. Также это новые возможности и большая ответственность", - отметил премьер-министр.

При этом, как пишет МИА "Казинформ", Мамин подчеркнул, что "мы все остаемся астанчанами, потому что Нур-Султан - астана Казахстана!".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства