Президент РК подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Фото: astana.gov.kz

Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте указа от 23 марта, опубликованного на сайте Акорды.

Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, что с инициативой дать Астане имя Нурсултан выступил Касым-Жомарт Токаев в своей первой речи в качестве президента Казахстана. Парламент в тот же день поддержал инициативу, приняв соответствующие поправки. В маслихате Астаны также согласились с переименованием. По информации акимата города, после переименования название города будет писаться - Нур-Султан.

Министерство юстиции Казахстана выступило с разъяснениями о законности переименования Астаны. А министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил , что все ключевые объекты города сохранят в названии слово "Астана". В свою очередь, аким столицы Бахыт Султанов предложил оставить название "астанчане" для жителей города.

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