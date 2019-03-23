Минюст пояснил законность решения о переименовании Астаны

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Министерство юстиции Казахстана выступило с разъяснениями о законности переименовании Астаны, передает Kazakhstan Today.

Столицей Казахстана является город Астана. Это установлено статьей 2 Конституции Республики Казахстан. Поправки в Конституцию может внести парламент на основании статьи 53 Конституции. Это происходит по предложению президента на совместном заседании палат парламента", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, как напомнили в Минюсте, статьей 48 Конституции установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, не вправе инициировать изменения в Конституцию.

Вместе с тем поправки в Конституцию также могут быть внесены республиканским референдумом (статья 91). Предложение о проведении референдума может быть инициировано парламентом или правительством. Решение о проведении или об отказе в проведении референдума принимает президент.

При этом проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если президент решит передать его на рассмотрение парламента. Решение парламента в этом случае принимается в порядке, предусмотренном Конституцией в вышеупомянутой статье 53. Поправки в Конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан", - заключили в пресс-службе.

Напомним, что с инициативой дать Астане имя Нурсултан выступил Касым-Жомарт Токаев в своей первой речи в качестве президента Казахстана. Парламент в тот же день поддержал инициативу, приняв соответствующие поправки. В маслихате Астаны также согласились с переименованием. По информации акимата города, после переименования название города будет писаться - Нур-Султан.

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