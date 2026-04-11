Токаев и Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в Бухаре

Исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана, отметил президент

Фото: Акорда

Бишкек. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформальной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что для РК Узбекистан является надежным стратегическим партнером, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформальной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что для РК Узбекистан является надежным стратегическим партнером, сообщает Акорда.





С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем", - сказал глава государства.





Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.





Глава государства также подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.





Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона", - отметил президент.





Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием. Глава государства поддержал инициативу президента Узбекистана "Чистый воздух", отметив ее актуальность и для крупных городов Казахстана.





В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что встреча в Бухаре имеет большое значение для расширения многогранных связей между странами.





Ваш визит является еще одним ярким выражением того, что между двумя народами царит вековая дружба, тесное братство, стратегическое партнерство и союзнические отношения постоянно укрепляются. Уверен, что наша сегодняшняя откровенная и искренняя встреча послужит обогащению взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием, достижению конкретных практических результатов и дальнейшему расширению регионального сотрудничества", - сказал Президент Узбекистана.





Он заявил, что узбекский народ как самый близкий сосед и союзник всегда искренне радуется эффективным реформам Касым-Жомарта Токаева по построению справедливого Казахстана.





В ходе встречи собеседники подтвердили стратегический курс на углубление экономического партнерства. Достигнута договоренность об усилении взаимодействия правительств двух стран для достижения конкретных показателей в торговле и производстве. Акцентирована важность системной поддержки деловых кругов и стимулирования их деловой активности.





Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, а также IT-секторе. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных контактов и развитию туризма.





По итогам переговоров президенты условились принять дорожную карту между правительствами двух стран по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.





Кроме того, во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов. В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920-1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.





Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность", - отметили в Акорде.





Также в рамках визита в Узбекистан Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов.



