Султанов предложил жителям столицы остаться астанчанами после смены названия города на Нур-Султан

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От всей души поздравляю вас с замечательным праздником весны - Наурыз мейрамы! Наурыз - это праздник мира и созидания, обновления природы и изобилия. Во все времена наш народ встречал его с оптимизмом и уверенностью в будущем. Наурыз мейрамы олицетворяет дружбу и согласие. Именно эти непреходящие ценности лежат в основе процветания нашей страны и ее столицы. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил, что предстоящие 10 лет будут решающими в продвижении страны в тридцатку развитых государств. Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что наш главный приоритет - это обеспечение достойного уровня жизни населения и его социальное благополучие. Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основоположника современного Казахстана. По предложению президента наш город переименовывается в Нур-Султан. Эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы. При этом мы, все жители столицы, остаёмся астанчанами. Это уже устоявшийся термин. Пусть Наурыз мейрамы, который знаменует начало нового периода, принесет в каждый дом радость и процветание! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - сказал аким Астаны.
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