Участникам ЕМПС показали проекты в сфере ИИ и инфраструктуры

Шымкент. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте главы правительств стран-участниц и государств-наблюдателей ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов форума Digital Qazaqstan 2026, приуроченную к заседанию Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Главы делегаций ознакомились с разработками в сфере искусственного интеллекта для государственного управления, промышленности и городской инфраструктуры.





Вице-министр ИИ Дмитрий Мун презентовал платформу AlemGPT (35 госуслуг) и проект Национальной платформы ИИ. Глава "Казахтелекома" Багдат Мусин показал концепцию "Долины ЦОДов" с запуском AI-центров мощностью по 50 МВт и развитием энергетики.





Также была представлена интеллектуальная транспортная система ITS, цифровая система безопасности школ AIQYN и единая инфраструктура дронов для оперативного реагирования в сфере общественной безопасности, экологии и городского управления.





Тимур Турлов представил AI-инициативы Freedom Holding, включая доступ педагогов к ChatGPT Edu и голосовых ассистентов для бизнеса.





Председатель совета директоров ГК "Alageum Electric" Еркебулан Ильясов продемонстрировал комплекс решений Smart Grid, направленных на формирование интеллектуальных электрических сетей нового поколения. Представленная архитектура объединяет в единую цифровую среду объекты генерации, линии передачи и распределения, системы накопления энергии, интеллектуальные устройства и конечных потребителей. Также представлены система мониторинга трансформаторов и решения на базе искусственного интеллекта для прогнозирования солнечной генерации. Внедрение цифровой подстанции и сопутствующих решений позволяет снизить технические потери до 30%, коммерческие - на 5-10%, уменьшить пиковую нагрузку на 10-15%, а точность прогнозирования ИИ-моделей довести до 95%.





Внимание уделено интеграционным процессам. Член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян представил запуск трансграничного электронного документооборота с сервисом проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в формате B2B, что позволяет в реальном времени подтверждать подлинность документов и сокращать административные издержки при межгосударственном взаимодействии.





На стартап-аллее также были представлены AI Startify Incubator, Auezov AI First, Ushqyn AI Operator, AIJan и CortexAI, AI Coventry University Kazakhstan, что отражает курс страны на формирование собственной экосистемы ИИ-решений - от университетских разработок до прикладных сервисов для государства, бизнеса, образования и здравоохранения.