Мария Захарова рассказала о попытках увести в сторону расследование крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе расследования крушения самолета Азербайджанских авиалиний под Актау, а также о попытках посредством СМИ, мессендежеров, социальных сетей увести расследование в сторону и посеять рознь между людьми.
Это трагедия для нашей страны, для Азербайджана. Там были и граждане других стран. Президенты дважды провели телефонные переговоры, общались и министры иностранных дел. Плотно сотрудничают следственные органы. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января, на данном этапе идет всесторонний анализ обстоятельств произошедшего с учетом всех фактов", - сказала Захарова.
Она отметила, что 16 января Следственный комитет России сделал подробное заявление о том, как продолжается расследование в рамках уголовного дела, и о новых акцентах, на которые будет обращено внимание с учетом переговоров диспетчеров и материалов, которые появляются после соответствующих действий по расшифровке черных ящиков.
Нам всем нужна правда. Знаю, что не только тем, кто стал частью этой трагедии из-за потери близких, но каждому гражданину Азербайджана нужна правда. Могу сказать, что нашей стране эта правда нужна не меньше. Думаю, что сейчас нужно сделать все, как это было сказано президентом нашей страны и министром иностранных дел, чтобы объединить усилия для поиска этой правды", - высказалась официальный представитель МИД РФ.
При этом она указала на массу попыток с различных сторон воздействия через СМИ, мессенджеры, социальные сети с деструктивными целями. Предположила, что это попытки "увести следствие в другую сторону, чтобы посеять рознь между людьми, столкнуть их".
Один из очередных примеров - то, что мы действительно получили материал, запущенный в Сети, якобы письмо от имени министра иностранных дел России Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов. Мы уже дали опровержение. Хотела бы еще раз привлечь ваше внимание, что это фейк. Он составлен, кстати говоря, на неплохом английском языке. Кто стоит за этими историями, кому это все нужно? Думаю тем, кто хочет нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям, кто в том числе все эти годы шаг за шагом по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит "препоны" на пути совершения авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны и региона. Таких игроков "половить в мутной воде" немало", - заявила Захарова.
Она отметила, что определенная задача - это проведение кропотливой работы с целью выявления истины относительно того, что произошло и кто виноват.
Этим сейчас занимаются соответствующие органы. Давайте все вместе пожелаем им терпения и максимальной реализации своего профессионализма, чтобы мы все получили ответы на эти вопросы", - добавила дипломат.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.