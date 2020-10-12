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Масимов обсудил с главой ГКНБ Кыргызстана по телефону ситуацию в стране

09.10.2020 433
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - 8 октября состоялся телефонный разговор председателя КНБ РК Карима Масимова с заместителем секретаря Совета безопасности - и.о. председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Омурбеком Суваналиевым. 
 
В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Кыргызстане. 
 

Выражена надежда на скорую нормализацию обстановки. Отмечена важность продолжения сотрудничества двух ведомств в рамках имеющихся договоренностей", - сообщили в КНБ РК.

 

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