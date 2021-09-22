Мажилис и сенат утвердили полномочного представителя парламента Казахстана в МПА СНГ

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Бюро мажилиса и сената на своих заседаниях утвердили кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя парламента Казахстана в Межпарламентской ассамблее СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы, работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 года - уполномоченный по этике МИД РК, отметили в пресс-службе мажилиса.
Каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает на постоянной основе.
Как сообщалось ранее, глава Антикоррупционной службы возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ.
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