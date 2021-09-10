Глава Антикоррупционной службы возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов возглавил Межгосударственный совет по противодействию коррупции СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками.

В ходе VI заседания Межгоссовета председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов избран председателем совета.

В своем выступлении Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в послании главы государства", - рассказали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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