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Глава Антикоррупционной службы возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ

09.09.2021, 11:12 6400
Глава Антикоррупционной службы возглавил Межгоссовет по противодействию коррупции СНГ
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов возглавил Межгосударственный совет по противодействию коррупции СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совет координирует совместные действия и мониторинг исполнения обязательств в сфере противодействия коррупции, принятых государствами участниками. 
 
В ходе VI заседания Межгоссовета председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов избран председателем совета. 
 

В своем выступлении Ахметжанов подчеркнул, что Казахстан следует целенаправленному курсу на искоренение коррупции во всех ее формах и открыт к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Он также ознакомил коллег с проводимыми в стране реформами, сделав особый акцент на модернизации уголовного процесса, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в послании главы государства", - рассказали в пресс-службе антикоррупционного ведомства. 

 

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