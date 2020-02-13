Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина одобрен пакет новых ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today.

В частности, как сообщили в мажилисе, одобрены поправки в Договор о коллективной безопасности, в Устав ОДКБ, а также в Соглашение о правовом статусе ОДКБ.

В соответствии с поправками Совет коллективной безопасности должен состоять из глав государств-участников либо глав правительств государств-участников, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Также решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности будет приниматься главами государств-участников либо главами правительств государств-участников, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены соответствующими полномочиями.

Председателем Совета коллективной безопасности является член Совета, представляющий государство, на территории которого проходит очередная сессия Совета, если Совет не примет иного решения.

Поправки в Устав направлены на учреждение института партнёрства и совершенствование норм, регулирующих статус наблюдателя при ОДКБ.

Государства, не являющиеся членами Организации, а также международные организации, заинтересованные в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности Организации без принятия обязательств об участии в практических мероприятиях Организации, могут получить статус Наблюдателя при Организации.

Государства, не являющиеся членами Организации, а также международные организации, разделяющие цели и принципы Организации, желающие установить и развивать с Организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях Организации, могут получить статус Партнёра Организации.

Поправками предусматривается повышение социальной защищенности представителей государств-членов ОДКБ, занимающих должности заместителей Генерального секретаря ОДКБ, путем предоставления им дипломатических привилегий и иммунитета в стране пребывания в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

На пленарном заседании палата взяла в работу проект законодательных поправок по вопросам государственных закупок.

Кроме того, сегодня на пленарном заседании мажилис прекратил досрочно полномочия члена Центральной избирательной комиссии Акылбека Ихданова на основании поданного заявления.

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