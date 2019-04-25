Мажилис одобрил поправки по вопросам обеспечения жильём малообеспеченных многодетных семей

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня одобрили проект законодательных поправок по вопросам жилищных отношений, передает Kazakhstan Today.

Цель данного законопроекта, инициированного депутатами парламента - реализация поручений Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по принятию мер обеспечения жильем многодетных семей и работающей молодежи, напомнили в пресс-службе палаты.

Поправки направлены на предоставление малообеспеченным многодетным семьям, в том числе многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Куміс алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня", первоочередного права на получение жилья. Предлагается также вывести данную категорию из общего списка социально уязвимых слоев населения для ведения по ней отдельных списков очередников.

Кроме того, законопроектом предусматривается обеспечение доступным жильем и работающей молодежи. Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув важность данного законопроекта для населения, акцентировал внимание на необходимости четкой проработки всех вопросов обеспечения жильем, прежде всего в регионах.

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