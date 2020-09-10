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Мажилис одобрил поправки в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения

09.09.2020, 13:00 4996
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили пакет ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе мажилиса, депутаты одобрили дополнения в Соглашение между государствами-членами ШОС о проведении совместных военных учений и дополнения в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал.
 

Предусматривается освобождение от налогообложения дивидендов в государстве - источнике дохода в случае, если фактическим владельцем таких дивидендов являются правительство или центральный или местный орган власти, Центральный (Национальный) банк или любое другое учреждение, полностью принадлежащее правительству", - уточнили в пресс-службе. 

 
Отмечается, что ратификация поправок позволит создать благоприятные условия для инвестиций, укрепить экономическое сотрудничество и расширить взаимодействие налоговых служб двух государств через обмен информацией по вопросам налогообложения. 
 

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