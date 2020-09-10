Мажилис одобрил поправки в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили пакет ратификационных законопроектов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе мажилиса, депутаты одобрили дополнения в Соглашение между государствами-членами ШОС о проведении совместных военных учений и дополнения в Конвенцию между Казахстаном и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал.

Предусматривается освобождение от налогообложения дивидендов в государстве - источнике дохода в случае, если фактическим владельцем таких дивидендов являются правительство или центральный или местный орган власти, Центральный (Национальный) банк или любое другое учреждение, полностью принадлежащее правительству", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что ратификация поправок позволит создать благоприятные условия для инвестиций, укрепить экономическое сотрудничество и расширить взаимодействие налоговых служб двух государств через обмен информацией по вопросам налогообложения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства