Мажилис одобрил поправки в соглашение с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных территорий

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий обоих государств, передает Kazakhstan Today.
Нововведения затрагивают перечень документов, действительных для пересечения границы данной категории граждан. В частности, речь идет о замене регистрационной книги, выписку из которой необходимо было предоставлять ранее, на адресную справку", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Как сообщалось ранее, порядок пересечения границы изменится для жителей приграничных территорий Казахстана и России.
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