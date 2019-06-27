Мажилис одобрил поправки в соглашение с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных территорий

В Генпрокуратуре считают, что Атамбаев может быть причастен к перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.