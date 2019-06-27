Система Orphus

Мажилис одобрил поправки в соглашение с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных территорий

26.06.2019, 13:49 8101
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - поправки в Соглашение Казахстана с Россией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий обоих государств, передает Kazakhstan Today. 
 

Нововведения затрагивают перечень документов, действительных для пересечения границы данной категории граждан. В частности, речь идет о замене регистрационной книги, выписку из которой необходимо было предоставлять ранее, на адресную справку", - сообщили в пресс-службе мажилиса.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая