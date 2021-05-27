Мажилис одобрил поправки в Трудовой кодекс по вопросам дистанционной работы

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроектом предлагается введение понятий "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа", регламентируется порядок направления на дистанционную работу работников, осуществляющих служебные обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов), вводится возможность использования комбинированного режима работы, при котором совмещается дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности.

Кроме того, предлагается закрепить нормы по установлению в индивидуальном трудовом договоре фиксированного учета рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем, а также ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени", - сообщает Kazpravda.kz .

Поправки депутатов включают уточнение перечня средств, предоставляемых работодателем работнику, выполняющему трудовые функции дистанционно, включая оборудование, программно-технические средства, средства коммуникации (средства связи), услуги связи, средства защиты информации и иные средства в соответствии с актом работодателя, а также уточнение места выполнения дистанционной работы.

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