Мажилис одобрил проект закона "О естественных монополиях"

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина одобрен проект закона "О естественных монополиях", передает Kazakhstan Today.

"Важность законопроекта отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии нынешней сессии. Задачу навести порядок в тарифах и в сфере естественных монополий глава государства поставил также и в своем нынешнем Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", - сообщили в мажилисе.





В ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на то, что вопрос тарифообразования и проведения публичных слушаний о планируемых изменениях тарифов в законопроекте урегулирован недостаточно.





По словам Н. Нигматулина, в проекте закона понятие "публичные слушания" используется в основном в контексте регламентации сроков размещения объявлений об их проведении или информации об уже проведенных слушаниях. О правовых же последствиях результатов слушаний, роли общественных слушаний не говорится.

В этой связи председатель мажилиса, обращаясь к министру национальной экономики, подчеркнул важность на уровне утверждаемых подзаконных актов детально урегулировать процедуру и регламент проведения слушаний. Их главной целью, по словам Нурлана Нигматулина, должно стать обеспечение состязательности альтернативных мнений: с одной стороны - субъекта естественной монополии, с другой - потребителей услуг, то есть, представителей общественности и бизнеса.





Утверждение тарифа должно основываться на решении этих слушаний, где арбитром должен быть уполномоченный орган.





Председатель мажилиса отметил значимость четкой проработки этого вопроса, подчеркнув, что это было прямое поручение главы государства на заседании Совета безопасности.





Кроме того, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости размещения уполномоченным органом доступной и понятной для каждого гражданина информации о механизмах формирования тарифов.





Внесенными депутатами поправками в законопроекте уточняются методы тарифного регулирования сфер естественных монополий, порядок госконтроля в этой сфере.





Конкретизируются основания отказа в утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии. Регламентируется порядок уведомления субъектом естественной монополии уполномоченного органа об осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым услугам. Обеспечивается повышение прозрачности механизма тарифообразования и мониторинга исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий.





В целом законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере естественных монополий; поэтапное внедрение стимулирующих методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, повышение прозрачности их деятельности и уполномоченного органа, а также сокращение административных барьеров в этой сфере.





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