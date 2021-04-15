Мажилис одобрил ратификацию двух законопроектов в рамках договора о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили пакет ратификационных законопроектов в рамках Договора о ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Одобрены изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Союза, и актов его органов в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Документы охватывают сферу таможенно-тарифного регулирования, применяемого Арменией и Кыргызстаном в отношении некоторых товаров, ввозимых из третьих стран. Поправки направлены на реализацию договорённостей по продлению для Армении и Кыргызстана соответственно переходного периода до полной имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС сроком на 1 год", - напомнили в пресс-службе мажилиса.





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