Мажилис одобрил соглашение Казахстана с Беларусью о сотрудничестве в области миграции

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента одобрили ратификацию соглашения Казахстана с Беларусью о сотрудничестве в области миграции, передает

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для обмена информацией о миграционном законодательстве государств-сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией.

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