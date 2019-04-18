Мажилис одобрил соглашение, создающее условия для улучшения взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - На пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили ратификационный законопроект - Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китаем - с другой, передает Kazakhstan Today.

"Законопроект охватывает широкий круг сфер торгового регулирования и сотрудничества. Среди них - меры защиты внутреннего рынка, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, взаимодействие в сфере государственных закупок, отраслевое сотрудничество, электронная торговля", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Как отметил министр национальной экономики Руслан Даленов, соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.

Положения Соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях", - пояснил глава МНЭ.

В сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю.

В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда. Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран", - отметил Руслан Даленов.

Также, согласно соглашению, стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации.

С учётом того, что Китай является одним из основных торговых партнеров для Казахстана, развитие договорной базы позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами", - цитирует главу МНЭ Kazpravda.kz .

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