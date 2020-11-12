Мажилис одобрил законопроект о техническом регулировании и поправки к нему

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О техническом регулировании", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, государственный контроль будет сопровождать не только стадию реализации продукции, как это происходит по действующему законодательству, но и ввоз продукции на территорию страны.

Очень важно, что государственный контроль будет работать на опережение. При этом в связи с внедрением государственного контроля при ввозе продукции, а также в связи с цифровизацией процесса, не будет необходимости нахождения контролёров Комитета технического регулирования непосредственно на границе. То есть не потребуется дополнительных ресурсов, что тоже положительный момент. Думаю, что это очень хороший шаг в плане защиты наших потребителей, в плане защиты нашего рынка от опасной продукции", - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Депутаты палаты обратили внимание разработчиков законопроектов на ряд вопросов, которые требуют доработки до второго чтения. Прежде всего это касается мер реагирования по изъятию продукции: кто непосредственно будет нести расходы по уничтожению, переработке или вывозу некачественной продукции. Также уточнения требуют и вопросы, связанные с маркировкой продукции. Кроме того, как отметили мажилисмены, в законопроекте отсутствует связь национального реестра технического регулирования с базой данных ЕАЭС, информирует пресс-служба мажилиса.

Среди новшеств законопроектов - создание информационной системы технического регулирования. Кроме того, предлагается переформатировать деятельность экспертных советов для выработки отраслевой переговорной позиции, что позволит решить проблемы, связанные с недостаточностью применения технического регулирования в отраслях экономики. Также пересмотрен порядок разработки национальных технических регламентов. Устанавливается правовой механизм создания для бизнеса системы добровольной сертификации, что даст возможность предпринимателям получить конкурентные преимущества при участии в государственных закупках. Кроме того, в целях обеспечения безопасности при эксплуатации аттракционов местные исполнительные органы наделены функцией по контролю и установлению требований к аттракционам в процессе их эксплуатации в соответствии с национальными стандартами.

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