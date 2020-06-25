Мажилис во втором чтении одобрил поправки по вопросам энергетической утилизации отходов

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты во втором одобрили поправки по вопросам энергетической утилизации отходов, передает Kazakhstan Today.

Напомним , законопроект разработан депутатами мажилиса в целях совершенствования системы обращения с отходами путём использования термической обработки твердых бытовых отходов.

Документ предусматривает утилизацию твердых бытовых отходов путём их сжигания, что позволит уменьшить негативное воздействие отходов на окружающую среду и сократить их объемы, подлежащие захоронению.

"Важным аспектом законопроекта являются нормы, направленные на поддержку сегмента по энергетической утилизации отходов для получения электрической энергии. В соответствии с концепцией законопроекта основным механизмом поддержки является гарантированный закуп электрической энергии, произведенной мусоросжигающими предприятиями, который будет аналогичен действующему механизму поддержки отрасли возобновляемой энергетики", - уточнили в мажилисе.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Экологический кодекс и в законы Республики Казахстан "Об электроэнергетике" и "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

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