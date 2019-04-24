Медики Карагандинской области поддержали выдвижение кандидатуры на выборы президента от партии Nur Otan

Караганда. 23 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинские медики приняли обращение в поддержку решения ХIХ съезда партии Nur Otan о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на выборы президента РК. Заявление было озвучено на собрании работников здравоохранения, в котором приняли участие около 200 человек, передает Kazakhstan Today.

За годы независимости Казахстан добился масштабных достижений в проведении социально-экономических преобразований, в развитии здравоохранения, образования, науки и культуры, что получило широкое международное признание. Последовательность политики государства, направленной на улучшение благополучия наших граждан, находит свое отражение во всех сферах деятельности человека. Динамично развивается экономика", - говорится в обращении медиков.

Представители сферы также отмечают, что суверенный Казахстан сегодня безоговорочно ассоциируется с именем Первого Президента страны - Лидера нации. Казахстан реализует план действий по долгосрочному развитию страны, вхождению в 30 самых развитых государств мира.

Нурсултан Назарбаев как председатель партии Nur Otan остаётся гарантом реализации программ, направленных на улучшение экономического благосостояния граждан республики, сохранение мира и стабильности в нашей стране. Всецело поддерживаем решение партии Nur Otan о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на выборы президента РК. Мы твёрдо уверены, что он продолжит стратегию Елбасы и приложит все усилия для эффективной и полной реализации стратегических программ, направленных на обеспечение стабильности и дальнейшее развитие независимого Казахстана", - заявили медицинские работники.

Напомним, что 23 апреля решением ХIХ внеочередного съезда партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев выдвинут в кандидаты на выборы президента РК. Его кандидатуру предложил Первый Президент РК - Елбасы. Однопартийцы единогласно поддержали предложение Нурсултана Назарбаева.

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