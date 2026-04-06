МИД: Астана и Скопье провели очередной раунд политических консультаций

Рассмотрены перспективы расширения договорно-правовой базы, в том числе возможность введения безвизового режима для владельцев национальных паспортов

Фото: МИД РК

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы расширения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией стали ключевой темой повестки дня 3-го раунда политических консультаций, сообщает МИД РК.





Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов и вице-министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Зоран Димитровски отметили поступательное развитие двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональной и международной повестке. Дипломаты высоко оценили итоги визитов президента Горданы Силяновска-Давковой и министра иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски в Астану в 2025 году", - говорится в информации ведомства.





Стороны обсудили приоритетные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, включая дальнейшее расширение политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Важной темой переговоров стала активизация взаимной торговли и диверсификация ее структуры в таких сферах сотрудничества, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, туризм, образование, культура. Рассмотрены перспективы расширения договорно-правовой базы, в том числе возможность введения безвизового режима для владельцев национальных паспортов.





Руководство МИД Северной Македонии поздравило Казахстан с успешным принятием новой Конституции на референдуме 15 марта и выразило уверенность, что реформы будут способствовать дальнейшему развитию страны.





Казахстан придает важное значение всестороннему углублению многоплановых отношений с Республикой Северная Македония. С момента установления дипломатических отношений между странами, которым в прошлом году исполнилось 30 лет, поддерживается положительная динамика взаимодействия в приоритетных сферах", - отметил на встрече Исетов.





В заключение стороны выразили готовность способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, где важное внимание будет уделено практическим мерам реализации совместных бизнес-проектов и взаимному привлечению инвестиций в различные секторы экономик двух стран.





Дипломаты приветствовали организацию в апреле в Скопье торгово-экономической миссии Казахстана, в рамках которой планируется создание делового совета между торгово-промышленными палатами.