МИД: Казахстан продолжает укреплять партнерство в дипломатии, экономике и науке
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана провели ряд дипломатических и деловых мероприятий за рубежом и внутри страны, включая встречи с иностранными партнерами, развитие межрегиональных связей, поддержку студентов и запуск совместных проектов в сферах транспорта, логистики, экологии и устойчивого развития, сообщает пресс-служба ведомства.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с госминистром экономики, торговли и индустрии Японии Кенджи Ямадой. Стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Японию, вопросы энергетической безопасности и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, критических минералов, промышленности, цифровизации, транспорта и логистики. Японская сторона подтвердила заинтересованность в проведении в Астане заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в этом году.
Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова встретилась с французскими сенаторами в рамках подготовки их визита в Казахстан. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, политические реформы и новую Конституцию Казахстана, а также перспективы сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной сферах. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении диалога, включая межпарламентское взаимодействие.
Среди казахстанских студентов в Турции прошел масштабный дебатный турнир Birlik Cup, организованный при поддержке дипломатических представительств Казахстана. В соревновании участвовали 12 фракций из разных городов, продемонстрировав высокий уровень дискуссий по актуальным темам. Турнир был направлен на развитие критического мышления, ораторских навыков и укрепление сотрудничества среди студентов, став важной площадкой для их интеллектуального и лидерского роста.
В Министерстве иностранных дел Армении прошли консультации между МИД Казахстана и МИД Армении по вопросам многостороннего сотрудничества. Обсуждались взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ, подготовка к региональному экологическому саммиту в Астане и COP-17 в Ереване, инициатива по созданию Международной организации по воде в структуре ООН и проект Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений. Стороны подтвердили готовность укреплять диалог и сотрудничество по ключевым международным вопросам.
Посол Казахстана в Австрии Мухтар Тлеуберди принял участие в бизнес-ланче, посвященном развитию транспортно-логистического сотрудничества и запуску Австрийско-Казахстанской платформы взаимосвязанности (АКПВ). Обсуждались Транскаспийский международный маршрут, мультимодальные перевозки и "зеленая" логистика, а также институциональные реформы и новая Конституция Казахстана. Австрийские участники подтвердили интерес к совместным проектам в сферах инфраструктуры, логистики, цифровизации и энергетики.
Посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек провел встречу с главой офиса международных отношений аппарата президента ОАЭ Марьям Аль-Мхейри. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, активный политический диалог и координацию по международным вопросам, включая ООН и ОИС. Особое внимание уделено экологическим инициативам, Международной водной организации и подготовке III Водной конференции в Абу-Даби. Также обсуждалось развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах устойчивой энергетики, технологий и обеспечения продовольственной и водной безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем активном взаимодействии.
Генеральный консул Казахстана в Астрахани Канат Хасенов посетил Краснодар, где встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым и обсудил развитие межрегионального сотрудничества, включая торговлю, агропромышленную кооперацию и межвузовские обмены. В ходе визита консул посетил предприятия "Юг Текстиль" и Si Mosaic, а также встретился с ректором Кубанского государственного университета и казахстанскими студентами, подчеркнув важность образования, профессионального развития и соблюдения законодательства РФ.
В МИД Казахстана прошел брифинг для дипломатического корпуса по подготовке к региональному экологическому саммиту в Астане 22-24 апреля 2026 года. Представлены инициативы Казахстана, включая создание Международной организации по воде и участие в выборных органах ООН. Первый замминистра Ержан Ашикбаев рассказал о мерах в климатической политике, развитии атомной энергетики, восстановлении Арала и сохранении биоразнообразия. Обсуждались региональные экологические проекты, привлечение инвестиций и выдвижение Ляззат Калтаевой в Комитет ООН по правам лиц с инвалидностью на 2027-2030 годы.