МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество и культурные контакты
Фото: gov.kz
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, направленных на развитие сотрудничества и продвижение культуры страны.
В частности, посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с председателем Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI) Ацуо Куродой перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия, а также возможности страховой и финансовой поддержки совместных проектов.
В Саудовской Аравии посол Казахстана Мадияр Менилбеков принял участие в Фестивале культур и народов в Медине, где представили национальные традиции и культуру более 170 стран. В рамках визита также состоялись встречи с руководством региона и Исламского университета Медины.
Кроме того, в Роттердаме прошло масштабное празднование Наурыза, организованное Нидерландским филиалом Всемирной ассоциации казахов. В программе были национальная музыка, танцы и традиционные угощения, познакомившие гостей с культурой и обычаями казахского народа.
Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с главой учредительной группы Глобальной водной организации Фахдом Бальгунеймом. Стороны обсудили вопросы водной безопасности, рационального использования ресурсов и внедрения современных технологий в водном хозяйстве.
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин посетил регион Центральной Македонии, провел встречи с деловыми кругами и руководством Торгово-промышленной палаты Салоник, обсудив промышленную кооперацию, инвестиционные проекты и развитие академического сотрудничества.
Посол Казахстана в Албании Искандер Айсариев встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжа и обсудил расширение торгово-экономического взаимодействия, транспортно-транзитные направления и совместные проекты.
В Татарстане онлайн-встречу провели заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и начальник экономического отдела Торгового представителя РФ Михаил Кладкин, обсудив промышленную кооперацию и инвестиционные инициативы.
Во Франции в посольстве Казахстана прошла встреча со студентами лицеев Парижа. В ходе мероприятия французские ученики были ознакомлены с направлениями развития Казахстана в сферах культуры, туризма и спорта. Кроме того, участникам была представлена информация об основных направлениях двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в области образования.
Между тем в рамках открытого дня фонда "Азия - Европа" состоялось культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз - символу обновления, весны и единства. Посольство Республики Казахстан в Сингапуре представило национальную культурную программу, вызвавшую большой интерес у гостей мероприятия. В частности, силами представителей местной казахстанской диаспоры был продемонстрирован традиционный казахский танец, отражающий изящество национальной хореографии, а также исполнен шедевр Курмангазы - кюй "Адай".
Посольство Казахстана в Таджикистане приняло участие в культурном мероприятии, посвященном празднику Наурыз, которое состоялось в Таджикском государственном институте культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода. В рамках праздничной программы посольством был организован культурный уголок Казахстана, направленный на знакомство студентов, преподавателей и гостей мероприятия с богатым культурным наследием и традициями казахского народа.
Также посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов провел встречу с руководством компании Mambikom Agrar и Korali. В ходе встречи c руководителем Mambikom Agrar В. Теслой стороны обсудили текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта строительства завода по заморозке фруктов и ягод в Казахстане.
В посольстве Казахстана в Сербии прошло мероприятие, посвященное Наурызу, где гостям представили концепцию "Наурызнама", традиции и культуру казахского народа. Участники познакомились с национальными костюмами, бытом и кухней, а сам праздник, проводимый в Белграде с 2019 года, способствует укреплению культурных связей между двумя странами.
Казахстан и Словения обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и ИКТ. Посол Алтай Абибуллаев отметил приоритет цифровой трансформации, успехи Казахстана в eGov и финтехе, а также потенциал Astana Hub и экспорта IT-услуг. Стороны договорились расширять партнерство, о готовности к подписанию меморандума и обсудили проведение бизнес-форума AI Digital Bridge в Любляне.
Состоялся второй раунд казахстанско-черногорских политических консультаций, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и политическое сотрудничество. Отмечен потенциал взаимодействия в туризме, логистике, здравоохранении и цифровых технологиях, а также достигнуты договоренности о расширении правовой базы и углублении партнерства между странами.