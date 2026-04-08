МИД: Казахстан укрепляет связи с ключевыми международными партнерами

МИД: Казахстан укрепляет связи с ключевыми международными партнерами
Фото: МИД РК
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прошли ключевые дипломатические встречи, направленные на развитие сотрудничества с ООН, Германией и Молдовой, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов встретился со статс-министром Германии Гюнтером Крихбаумом в Астане. Стороны обсудили развитие казахско-германского сотрудничества в политике, экономике, культуре и транспорте, включая Транскаспийский маршрут и инфраструктурные проекты, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. По итогам встречи подтверждена готовность укреплять партнерство и расширять сотрудничество.

Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев встретился с представителем департамента глобальных коммуникаций ООН Властимилом Самеком. В ходе встречи обсуждалась работа информационного бюро ООН в Казахстане, его взаимодействие с правительством, парламентом и СМИ. По итогам Ашикбаев вручил Самеку почетную грамоту за вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и ООН.

Также в Кишинёве прошли межмидовские консультации с Молдовой по консульским вопросам. Делегации обсудили миграционную политику, управление границами, цифровизацию консульских услуг и правовую помощь гражданам. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену информацией для защиты прав и интересов граждан двух стран.
 
08.04.2026, 07:47 1051

Казахстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке - президент

Казахстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке - президент
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт", - говорится в сообщении.


Глава государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.
 
07.04.2026, 16:13 19406

МИД: Казахстан наращивает сотрудничество с Грузией в логистике и инвестициях

Актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений обсудили глава МИД Казахстана и премьер-министр Грузии
Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Тбилиси состоялась его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Отметив, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов США, стороны констатировали необходимость принятия практических мер по его увеличению.

Стороны выразили заинтересованность во взаимном увеличении прямых инвестиций, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как логистика, инфраструктура и торговля.

Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок", - отметил Кошербаев.


Одним из ключевых приоритетов взаимодействия обозначено дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Особое внимание было уделено проекту по запуску нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок и станет важным звеном в логистической цепи Среднего коридора.

В ходе встречи также был обсужден ряд других вопросов в сферах сельского хозяйства, туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
 
07.04.2026, 15:51 20461

Глава МИД Казахстана и президент Грузии обсудили вопросы сотрудничества двух стран

Глава МИД Казахстана и президент Грузии обсудили вопросы сотрудничества двух стран
Фото: МИД РК
Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев встретился президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В ходе беседы президент Грузии отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув особое внимание, которое в Астане уделяют взаимовыгодному сотрудничеству с Грузией, с которой нашу страну связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверили подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства и взаимодействия в рамках многосторонних форматов.

В завершение встречи стороны отметили большой потенциал развития казахстанско-грузинского сотрудничества и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы и повысить уровень взаимодействия.

Ранее Кошербаев провел переговоры со своим грузинским коллегой.
 
07.04.2026, 14:45 22831

Товарооборот, инвестиции и энергетика: о чем говорили главы МИД Казахстана и Грузии   

Кошербаев и Бочоришвили подписали программу сотрудничества между МИД Республики Казахстан и МИД Грузии на 2026-2027 годы
Товарооборот, инвестиции и энергетика: о чем говорили главы МИД Казахстана и Грузии
Фото: МИД РК
Тбилиси. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обсудили состояние и перспективы развития казахско-грузинских отношений, которые основаны на заинтересованности в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.

Казахстан рассматривает Грузию как надежного политического и экономического партнера на Южном Кавказе, с которым Казахстан связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи", - отметил в ходе переговоров Ермек Кошербаев.


Глава МИД Казахстана подчеркнул значимость контактов на высшем и высоком уровнях, заложивших прочную основу для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Также было отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию, позволившему вывести казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень, придали итоги официального визита в Казахстан премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоявшегося в феврале 2025 года.

Фото: МИД РК

Кроме того, в ходе обсуждения экономического блока вопросов стороны выразили удовлетворенность позитивной динамикой роста товарооборота, объемом казахстанских инвестиций в экономику Грузии, а также активным участием казахстанских компаний в реализации проектов в сферах логистики, энергетики и финансов.

Одним из ключевых приоритетов взаимодействия остается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Наша общая задача - последовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики", - сообщил глава МИД Казахстана.


Кошербаев также обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной организации по воде в структуре ООН, направленную на укрепление глобального сотрудничества в области рационального управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии констатировали значительный потенциал для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах.

Стороны выразили уверенность, что состоявшиеся в ходе данного визита переговоры позволят закрепить достигнутую положительную динамику и определить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в таких ключевых направлениях, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции.

Фото: МИД РК

По итогам переговоров Кошербаев и Бочоришвили подписали программу сотрудничества между МИД Республикой Казахстан и МИД Грузии на 2026-2027 годы.
 
07.04.2026, 11:12 27166

Токаев поздравил То Лама с избранием на должность президента Вьетнама

Глава государства направил телеграмму
Токаев поздравил То Лама с избранием на должность президента Вьетнама
Фото: Акорда
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность президента страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом Ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под Вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов", - говорится в телеграмме.


Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.

Как сообщалось ранее, довести товарооборот до 2 миллиардов долларов планируют Казахстан и Вьетнам.
 
06.04.2026, 21:30 39326

МИД: Казахстан укрепляет международные связи

МИД: Казахстан укрепляет международные связи
Фото: МИД РК
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество, укрепляя культурные и дипломатические связи с другими странами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В Грузинском национальном музее открылась выставка "Кыпчаки в Грузии", посвященная историческому наследию кыпчакского народа и его вкладу в становление грузинской государственности. Экспозиция, подготовленная при поддержке посольства Казахстана в Грузии, представляет уникальные артефакты, отражающие присутствие кыпчаков на территории страны. В мероприятии принял участие посол Казахстана Малик Мурзалин, который отметил роль кыпчаков в истории Грузии, в том числе их участие в Битве при Дидгори, а также подчеркнул значение сотрудничества научных кругов двух стран. Выставка будет открыта до 10 мая.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев встретился с директором политического департамента королевского двора Иордании Моазом Аз-Зуби. Стороны обсудили развитие многостороннего партнерства, предстоящие мероприятия на высшем уровне и расширение сотрудничества. Алибек Бакаев поблагодарил Иорданию за участие Казахстана в работе Акабского процесса, а Моаз Аз-Зуби выразил готовность к всестороннему взаимодействию.
 
06.04.2026, 17:35 43456

Объем торговли между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов - МИД

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Грузию в Министерстве иностранных дел Казахстана представили ключевые направления сотрудничества двух стран.

Дипломатические отношения между странами были установлены 23 июля 1992 года. В 1993 году был подписан договор об основах межгосударственных отношений, который заложил фундамент для дальнейшего взаимодействия.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов. При этом Казахстан входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии.

МИД РК

Важную роль в экономическом сотрудничестве играет энергетический сектор. В частности, акционерное общество "КазТрансОйл" приобрело активы Батумского нефтяного терминала.

Отдельное внимание уделяется развитию туризма и транспортной доступности. В высокий туристический сезон - с мая по октябрь - между пятью городами Казахстана и тремя городами Грузии выполняется до 56 прямых авиарейсов, что способствует росту взаимных поездок и деловой активности.
 
04.04.2026, 10:15 83281

Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании

Он отметил, что Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане
Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Cостоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с группой послов арабских стран Залива и Иордании, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в МИД РК.

Ермек Кошербаев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией, включая удары по территории дружественных арабских стран. Министр подчеркнул важность скорейшего прекращения всех боевых действий, которые приводят к жертвам среди мирного населения и наносят значительный урон гражданской инфраструктуре стран региона.

МИД

Казахстанский дипломат поблагодарил глав миссий за содействие в эвакуации граждан Казахстана и их благополучном возвращении на Родину.

Министр отметил, что казахстанская сторона приветствует усилия глав государств Залива в налаживании мирного политического диалога, совместную инициативу Китая и Пакистана по восстановлению мира и стабильности в регионе, а также обратил внимание на готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане.

В свою очередь арабские дипломаты отметили важность поддержания международных усилий по обеспечению региональной безопасности, включая дальнейшее укрепление контактов и координации с Астаной. Подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие с целью укрепления политического диалога, расширения всестороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.

Из стран Ближнего Востока на родину были возвращены более 10 тысяч казахстанцев.
 

