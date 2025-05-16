15.05.2025, 08:07 11831
МИД Казахстана и Грузии провели консульские консультации
Фото: МИД РК
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Тбилиси. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
По данным ведомства, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в консульской сфере. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнению двусторонних и многосторонних договоров, а также международных конвенций в консульско-правовой области, вопросам уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан и иным актуальным вопросам повестки дня.
В рамках встречи казахская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК по прибытии и их последующей депортацией. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны", - отметили в МИД.
В свою очередь грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая и заверила, что эта тенденция будет продолжена и в будущем, а также выразила готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии, сообщили в министерстве.
Казахскую делегацию возглавил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана Бауыржан Досманбетов. Грузинскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Грузии Георги Табатадзе.
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14.05.2025, 15:33 20601
Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере
Токаев провел встречу с председателем Нацсобрания Армении
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.
Председатель Национального собрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Симоняна в Казахстан имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов. Армения, отметил глава государства, является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа.
Он подчеркнул, что в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Ален Симонян подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога. Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.
В завершение собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить поставку товаров в Армению на $350 млн.
11.05.2025, 21:14 60781
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - рассказали в правительстве.
Отмечается, что руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов США.
09.05.2025, 09:21 122586
80-летие Победы, принцип "одного Китая" и обеспечение суверенитета: Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, подчеркивается в заявлении
Фото: kremlin.ru
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций.
Текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом.Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советский и китайский народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессорами, бескорыстно поддерживая друг друга, ценой неисчислимых жертв одержали Великую Победу, совершив великий исторический подвиг во имя достоинства человечества и восстановления мира на планете", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в современном мире Россия и Китай выполняют общую миссию - несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне.
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны", - сообщается в заявлении.
Кроме того, стороны единодушно отмечают, что боевое братство и традиции взаимопомощи народов двух стран, закаленные в годы Второй мировой войны, заложили прочную основу российско-китайских отношений.
Стороны заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью.
Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает (российская сторона выступает. - Прим. ред) против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркивается в сообщении.
С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.
08.05.2025, 20:16 148861
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Мьянмы
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.
Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.
Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьезный импульс экономическому взаимодействию.
В свою очередь премьер-министр Мьянмы подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.
Ранее в Москве состоялись переговоры президента Казахстана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
08.05.2025, 19:59 150291
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
Стороны подпишут ряд двусторонних документов
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.
08.05.2025, 19:02 153216
Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялись переговоры президента Казахстана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев напомнил о вкладе нашей страны в Великую Победу. Он сообщил, что из Казахстана на фронт было мобилизовано 1,2 миллиона человек, половина из которых героически погибли.
Глава государства подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей.
Президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он также назвал празднование 80-летия Победы событием, которое имеет глобальное значение. По его словам, народы, входившие в Советский Союз, сыграли ключевую роль в достижении Победы.
В ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики.
По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.
08.05.2025, 14:41 165106
Токаев прибыл в Москву для участия в параде Великой Победы
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву, сообщает пресс-служба президента РК.
В России Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
Сегодня в Москве президент проведет ряд встреч с главами иностранных государств.
Напомним, 7 мая в Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
08.05.2025, 14:15 162936
Министр обороны Казахстана принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В церемонии приняли участие главы делегаций из 18 стран
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве обороны России.
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Всего в мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств из 18 стран: Абхазии, Алжира, Беларуси, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула и выступлением оркестра.
В ведомстве отметили, что церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост № 1" - был установлен в 1997 году", - проинформировали в оборонном ведомстве России.
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