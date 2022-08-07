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МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

06.08.2022, 10:08 8091
МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по поводу инцидента с нападением на азербайджанское посольство в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала", - сообщает МИД РК.

 
Отмечается, что "подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов".
 

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - заключили в ведомстве.

 
Напомним, Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны, сообщает РИА Новости.
 

новости по теме

Назначен посол США в Казахстане

06.08.2022, 14:40 6546
Назначен посол США в Казахстане
Фото: Посольство США
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Дэниэл Розенблюм назначен на должность посла США в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенат США утвердил кандидатуру Дэниэла Н. Розенблюма на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба посольства США. 
 
Дэниэл Розенблюм с 2019 года был послом США в Узбекистане.
 

Глава МИД КНР назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

05.08.2022, 12:55 11506
ПНОМПЕНЬ. 5 АВГУСТА - Поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Штатов серьезными последствиями, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - цитирует главу МИД КНР  РИА Новости.

 
Как отметил китайский дипломат, Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД РФ с критикой действий США.
 

Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа одного Китая и американо-китайских двусторонних договоренностей... Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - добавил Ван И, уточнив, что попытки Соединенных Штатов и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут.

 

Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая", - подытожил глава МИД КНР.

 
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики одного Китая, но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
 
Как сообщает издание, визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики.
 

Партия AMANAT усилит работу по защите интересов граждан

05.08.2022, 12:39 11956
Партия AMANAT усилит работу по защите интересов граждан
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Сегодня председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом. Открывая встречу, он подчеркнул, что аманатовцам сегодня по всей стране надо сосредоточить свое внимание на работе по защите интересов граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На последнем расширенном заседании правительства глава государства обозначил ряд конкретных социально-экономических проблем, которые сейчас остро волнуют общество. Среди них: рост цен, перебои с поставкой отдельных видов товаров, вопросы продовольственной безопасности, снижение реальных доходов населения. Партия должна активно участвовать в этой работе. Обеспечить эффективный мониторинг ситуации на местах. В особом фокусе должны быть цены на социально значимые товары. Надо оперативно выявлять системные проблемы и предлагать свои решения по ним", - сказал Кошанов.

 
Председатель партии подчеркнул, что для этого у аманатовцев есть все необходимые ресурсы: широкая филиальная сеть, общественные приемные, куда приходят граждане за поддержкой, общественные советы, объединяющие экспертов и людей с активной гражданской позицией.
 

Все это надо сейчас переориентировать на борьбу со всевозможными спекуляциями. Партийцы должны отслеживать все цепочки поставок по наиболее значимой продукции от поставщиков до прилавков магазинов, не допуская необоснованного завышения цен и защищая интересы добросовестных предпринимателей", - отметил он. 

 
В ходе совещания председателю партии доложили о проводимой работе по текущим наиболее социально значимым проектам, реализуемым AMANAT. 
 
Так, в рамках проекта "Жер аманаты" ведется работа по повышению доступности сельскохозяйственных земель для граждан. Его главная цель - возврат в государственную собственность неиспользуемых земель, в том числе незаконно перешедших в частную собственность, и представление их сельчанам. Благодаря партийцам в госсобственность уже возвращено 267 тысяч гектаров земли. Работа продолжается во всех регионах страны. 
 
В рамках проекта "Ауыл аманаты" совместно с правительством ведется работа по повышению доходов жителей сел и обучению производственным навыкам акимов сельских округов. В частности, в ближайшее время в ходе специального марафона аманатовцы намерены посетить 394 сельских населенных пункта в 179 районах. Это позволит проинформировать более 250 тысяч казахстанцев о проекте "Ауыл аманаты". В настоящее время обучены по проекту более 2,3 тысячи акимов сельских округов.
 
На базе крупных первичных партийных организаций по всей стране к 1 августа открыто 286 общественных приемных, куда поступило свыше 1200 обращений. Выстроена системная работа по решению проблем, поднимаемых людьми. 
 

В частности, по результатам рассмотрения обращений казахстанцев в селе Уялы Западно-Казахстанской области были установлены новые столбы для линий электропередачи, выплачены долги по заработной плате строителям школы в селе Жулдыз Западно-Казахстанской области, аналогичная проблема решена со строителями в городе Таразе. Только после вмешательства партийцев были выделены средства на ремонт дорог в селе Красный Яр Акмолинской области", - рассказали в пресс-службе партии.

 
Также сообщается, что партией сформировано 216 групп по мониторингу цен на социально значимые продукты. Меньше чем за неделю было проведено более 700 рейдов на 1045 торговых объектах по всей стране. Среди выявленных фактов наиболее резонансными являются: дефицит определенных товаров, отсутствие ценников, превышение установленных предельных цен. По каждой выявленной проблеме принимаются оперативные меры по исправлению ситуации.
 
По итогам совещания председатель AMANAT Ерлан Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по усилению работы.
 

Казахстан и Андорра подписали соглашение об освобождении от визовых требований

04.08.2022, 13:38 15591
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Сегодня в Нур-Султане состоялись переговоры заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Андорры Марией Убах в рамках ее первого официального визита в нашу страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны отметили, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Андорры носит стабильный, поступательный характер и нацелено на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Отмечается, что по итогам переговоров министры подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между нашими странами.
 
В ходе визита Мария Убах также будет принята премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и встретится с заместителем руководителя администрации президента РК - специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом, а также проведет переговоры с руководством сената, мажилиса парламента РК и посетит международный финансовый центр "Астана".
 

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики - МИД

04.08.2022, 12:45 16056
Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики - МИД
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 2758 от 1971 года", - сказал представитель МИД РК.

 
По его мнению, "визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР".
 
Напомним, 2 августа самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. 
 
В связи с этим глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР. 
 

Токаев провел телефонный разговор с Зеленским

23.07.2022, 15:25 33181
Токаев провел телефонный разговор с Зеленским
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля", - сообщает Telegram-канал пресс-службы президента РК.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. 
 
Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна. 
 
Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине.
 

Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

20.07.2022, 16:43 41131
Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Фото: Telegram/bort_01
ЧОЛПОН-АТА. 20 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главу государству встретили председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.
 
Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. 
 
По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

Ранее в Чолпон-Ате состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии.
 

Состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии

20.07.2022, 16:29 41111
Фото: МИД РК
ЧОЛПОН-АТА. 20 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии. В мероприятии также приняли участие главы МИД Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и посол Туркменистана в Кыргызстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники обсудили ход подготовки к предстоящей четвертой Консультативной встрече глав центральноазиатских государств, которая пройдет в Чолпон-Ате 21 июля. Главы МИД предметно рассмотрели повестку дня и проекты итоговых документов саммита. Были также обсуждены состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной областях и вопросы региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Министр иностранных дел РК Тлеуберди в своем выступлении отметил, что за последние годы межгосударственное взаимодействие стран ЦА вышло на качественно новый уровень и сделан прорыв в пятисторонних отношениях. 
 

Казахстан намерен дальше вносить вклад в устойчивое развитие Центральной Азии, укрепление стабильности и безопасности в регионе", - сказал глава МИД РК.

 
Участники встречи поблагодарили кыргызскую сторону за качественную организацию мероприятия и усилия Кыргызстана, нацеленные на дальнейшее развитие региональной интеграции.
 
Напомним, первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Нур-Султане (Казахстан) в марте 2018 года, вторая - в Ташкенте (Узбекистан) в ноябре 2019 года, третья - в Туркменбаши (Туркменистан) в августе 2021 года.
 

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