МИД Казахстана выпустил заявление в связи с подписанием "Декларации Аль-Ула"

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан распространило заявление в связи с подписанием "Декларации Аль-Ула" в ходе 41-го саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива, передает Kazakhstan Today.

Приветствуем подписание "Декларации Аль-Ула" в ходе 41-го саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива. Уверены, что нормализация отношений между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом и Государством Катар послужит укреплению братского единства народов этих стран и дальнейшему процветанию всего региона", - говорится в заявлении МИДа, опубликованном в четверг.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана отметило, что "данный шаг созвучен идее процесса Исламского примирения, инициированного Казахстаном на Стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества в 2016 году" и подтвердило готовность развивать партнерские взаимоотношения со всеми странами Ближнего Востока.

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