МИД Кыргызстана и Таджикистана высказались о причастности своих граждан к январской трагедии в Казахстане

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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы стран СНГ прибыли на неформальный саммит, который проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречал президент России Владимир Путин.





Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости





В ходе своего выступления президент Казахстана заявил, что уходящий год для мирового сообщества выдался сложным, СНГ принял меры по укреплению потенциала Содружества.





Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение.





Дополнено 26.12.2022, 19.58





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров.





«Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор Север - Юг, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, - заявил президент Казахстана.





Напомним, в ходе саммита главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.