МИД прокомментировал итоги переговоров глав внешнеполитических ведомств РК и КНР

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК прокомментировало итоги переговоров глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая, передает Kazakhstan Today.

В связи со спекуляциями и некорректными интерпретациями в отдельных СМИ в отношении итогов переговоров между главами внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая считаем важным сделать следующие пояснения... Казахстан всегда поддерживал Китай в борьбе против "трех зол" - терроризма, экстремизма и сепаратизма, что неоднократно отражалось в различных двусторонних документах, в том числе в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном 7 июня 2018 года. Об этом шла речь во время казахстанско-китайских переговоров в Пекине в ходе официального визита министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. Именно в этом ключе было сделано заявление главы МИД Китая", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД также коснулись темы этнических казахов, проживающих в Китае.

Что касается этнических казахов, проживающих на территории Китая, то Казахстан рассматривает их как важный фактор дружественных двусторонних отношений. У нас с Китаем общее на этот счет мнение. На встрече в Пекине была подчеркнута взаимная заинтересованность в решении возникающих вопросов путем рабочих контактов между МИД двух стран и достигнута договоренность об активизации деятельности консульских служб. Эта работа будет продолжаться", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

МИД Казахстана призвал СМИ "корректно передавать заявления, не искажать, не подменять понятия и не вырывать фраз из контекста, особенно по чувствительным для населения вопросам".

Казахстан и Китай продолжат укреплять стратегическое партнерство и дружбу между народами двух государств, содействуя миру и поступательному развитию в регионе и в мире", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, во время официального визита министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова в Китай он провел двусторонние переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня, сообщила пресс-служба МИД РК.

Подтверждаем приверженность курсу на укрепление и углубление отношений нового этапа всестороннего стратегического партнерства", - отметил глава МИД РК. При этом он подчеркнул, что "отношения между Казахстаном и Китаем являются примером взаимовыгодного и эффективного взаимодействия".

По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами РК и КНР на 2020-2022 годы.

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