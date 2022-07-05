МИД РК сделал заявление по последним событиям в Узбекистане

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по последним событиям в Узбекистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве уверены, что "в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события - референдума по поправкам в Конституцию - воцарятся мир и спокойствие".
Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", - отметили в МИД РК.
Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.