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МИД РК сделал заявление по последним событиям в Узбекистане

04.07.2022, 08:01 10386
МИД РК сделал заявление по последним событиям в Узбекистане
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по последним событиям в Узбекистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан", - говорится в заявлении МИД.

 
В ведомстве уверены, что "в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события - референдума по поправкам в Конституцию - воцарятся мир и спокойствие".
 

Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", - отметили в МИД РК.

 
Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 

новости по теме

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках - Токаев

04.07.2022, 16:12 8501
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана подчеркнул важность личной встречи в Брюсселе в ноябре прошлого года и реализации достигнутых договоренностей.
 
Глава государства отметил, что Казахстан стал первой страной, подписавшей с Европейским союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вывело наши отношения на новый уровень. Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана.
 
В ходе беседы подробно обсуждались вопросы региональной и глобальной повестки дня. Собеседники выразили обеспокоенность по поводу обострения продовольственного кризиса.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению международной ситуации, установлению доверительного диалога по самым актуальным проблемам.
 

Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", - заявил глава государства.

 
Президент также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
 
Глава государства подтвердил приверженность Казахстана усилиям международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.
 
В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить Казахстан с визитом.
 

Токаев пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по поправкам в Конституцию

04.07.2022, 14:19 9091
Токаев пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по поправкам в Конституцию
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня в телефонной беседе обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разговоре Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Он также пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане, сообщает Акорда. 
 
Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.
 

Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев

29.06.2022, 18:00 20511
Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Для укрепления торгового взаимодействия стран Прикаспийского региона предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру, заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент.


Он отметил, что в Казахстане уже началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. Кроме того, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.

Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей.

И самое главное - обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - подчеркнул глава Казахстана.





 

В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит

29.06.2022, 17:02 21291
В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - В Ашхабаде начал работу шестой Каспийский саммит, в котором примут участие главы прикаспийских государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встречу прибыли президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, России - Владимир Путин, Азербайджана - Ильхам Алиев и Ирана - Сейед Эбрахим Раиси. Саммит откроет выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 
 
По информации РБК, мероприятие станет первым крупным международным форумом после того, как Бердымухамедов стал президентом Туркмении. 
 

Ожидается, что на нынешнем саммите лидеры "Каспийской пятерки" подтвердят актуальность и незыблемость принципов Конвенции о правовом статусе Каспия, которая предполагает, что Каспийское море является морем всех пяти каспийских государств и только они имеют суверенные права в отношении моря и его ресурсов", - сообщает Turkmenportal

 

Токаев встретился с президентом Туркменистана

29.06.2022, 15:59 21886
Токаев встретился с президентом Туркменистана
Фото: Акорда
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в рамках визита в Ашхабад провел встречу со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за традиционное гостеприимство, а также лично поздравил его с победой на выборах, сообщает Акорда. 
 
Токаев отметил особую значимость ашхабадского саммита и выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

 

Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Кыран"

29.06.2022, 15:29 22256
Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Кыран"
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана поздравил главу верхней палаты парламента Туркменистана с днем рождения и отметил, что под его руководством страна добилась значимых успехов в социально-экономической сфере.
 
В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.
 
На встрече Токаев вручил Бердымухамедову высшую государственную награду Республики Казахстан - орден "Алтын Кыран", подчеркнув значительный вклад политика в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений. 
 
Президент выразил уверенность, что на посту председателя Халк маслахаты Бердымухамедов и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.
 

Шойгу: совершенствование системы ПВО является ключевым в обороне Казахстана и России

24.06.2022, 09:07 31491
Шойгу: совершенствование системы ПВО является ключевым в обороне Казахстана и России
Фото: Минобороны РК
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Совершенствование единой региональной системы ПВО, а также военно-техническое сотрудничество являются ключевыми направлениями взаимодействия оборонных министерств РФ и Казахстана, заявил в четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств… Ключевые, это, конечно, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы ", - сказал глава оборонного ведомства РФ.

 
Шойгу высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщает ТАСС.
 

Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - сказал Шойгу.

 
По его словам, в российском военном ведомстве рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России.
 

Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - добавил Шойгу.

 
Программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Казахстан в военной области на 2022-2024 годы, по словам главы российского военного ведомства, успешно реализуется.
 
Шойгу пригласил Жаксылыкова на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году.
 

Пользуясь случаем, приглашаю в августе коллег на традиционные мероприятия - Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2022", - сказал Шойгу.

 
Одним из приоритетов сотрудничества глава Минобороны РФ назвал действующие на территории Казахстана российские полигоны, на которых испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники.
 

Мы с благодарностью хотели бы оценить ту работу, которую проводят наши коллеги в Казахстане, чтобы эти полигоны были работоспособны, эффективны и несли пользу в том числе и в обеспечении безопасности наших государств", - отметил он.


Напомним, в рамках заседания совета министров обороны государств - участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
 

В МИД России прокомментировали отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

23.06.2022, 10:05 34421
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на украинский конфликт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Lenta.ru.
 

Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много... Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров", - прокомментировала Захарова.

 
По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций. 
 

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