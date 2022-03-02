МИД Сирии: Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министерство иностранных дел Казахстана ждет разъяснения британской стороны, после того как один из депутатов парламента Великобритании потребовала санкций для казахстанской стороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это было заявление одного депутата, который сделала заявление в парламенте. У нас сегодня посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД, чтобы она дала разъяснение, с чем это связано. Мы ожидаем от нее комментарий", - сказал вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев журналистам.

Журналисты также спросили Нурышева, возможно ли ввести санкции в отношении депутата Ходж. На это представитель МИД ответил, что такой вопрос пока не рассматривается, информирует Sputnik Казахстан

Накануне член парламента Великобритании Маргарет Ходж во время обсуждения санкций против России из-за военной спецоперации на Украине предложила рассмотреть также санкции против Казахстана и Азербайджана, заявив, что эти государства "поддерживают Путина". На это глава МИД Великобритании Лиз Трасс ответила, что изучит этот вопрос.

Ранее после январских событий та же самая Маргарет Ходж предлагала ввести санкции против "клептократической элиты" Казахстана.