Министр иностранных дел Казахстана принял посла Саудовской Аравии

Он отметил, что Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане

Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Cостоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с группой послов арабских стран Залива и Иордании, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, - Cостоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с группой послов арабских стран Залива и Иордании, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в МИД РК.





Ермек Кошербаев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией, включая удары по территории дружественных арабских стран. Министр подчеркнул важность скорейшего прекращения всех боевых действий, которые приводят к жертвам среди мирного населения и наносят значительный урон гражданской инфраструктуре стран региона.





Казахстанский дипломат поблагодарил глав миссий за содействие в эвакуации граждан Казахстана и их благополучном возвращении на Родину.





Министр отметил, что казахстанская сторона приветствует усилия глав государств Залива в налаживании мирного политического диалога, совместную инициативу Китая и Пакистана по восстановлению мира и стабильности в регионе, а также обратил внимание на готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане.





В свою очередь арабские дипломаты отметили важность поддержания международных усилий по обеспечению региональной безопасности, включая дальнейшее укрепление контактов и координации с Астаной. Подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие с целью укрепления политического диалога, расширения всестороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.



