Министр иностранных дел Казахстана принял посла Монголии

Фото: МИД РК

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Монголии в Казахстане Доржа Баярхуу по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы казахстанско-монгольского сотрудничества. Подчеркнута позитивная динамика политического диалога, а также последовательное расширение взаимодействия в приоритетных сферах", - рассказали в МИД.





Отдельное внимание было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на различных уровнях, а также взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.





В свою очередь посол выразил признательность за оказанное содействие в период его дипломатической миссии и подтвердил готовность Монголии к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном на основе взаимного уважения и доверия.





В завершение встречи Ермек Кошербаев от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Доржу Баярхуу орден "Достық" II степени в знак признания его вклада в развитие двусторонних отношений.