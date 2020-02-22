Министр здравоохранения обсудил с послом КНР в РК текущую ситуацию по коронавирусу

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Джанг Сианем, передает Kazakhstan Today.

Новый коронавирус хоть и страшен, но излечим. Я уверен, что победа не за горами. Мы в полной мере осознаем свою ответственность и ответственность в первую очередь перед соседними странами. Казахстан - один из главных торгово-экономических партнеров Китая. И все меры, которые предпринимает казахстанское правительство по борьбе с коронавирусом, считаю очень своевременными и востребованными", - отметил дипломат.

Е. Биртанов выразил слова поддержки в адрес всего китайского народа.

Мы высоко ценим мужество китайского народа в борьбе с этим вирусом. Особо хотелось бы отметить героизм и самоотдачу всего медицинского персонала Китая, который порой ценою своих жизней спасает тысячи людей. Пользуясь случаем, хотел бы передать через вас слова благодарности своим китайским коллегам. Мы желаем всем врачам, и, конечно же, всему народу дружественного Китая огромного терпения и скорейшего оздоровления эпидемиологической ситуации в стране", - сказал он.

Стороны договорились продолжать совместную плодотворную работу по борьбе с коронавирусом и нераспространению его в Казахстане.

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