Эпидемия коронавируса не повлияет на долгосрочное развитие и рост китайской экономики - председатель КНР

Фото: zen.yandex.ua

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Эпидемия коронавируса не повлияет на долгосрочное развитие и рост китайской экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 7 февраля, передает Kazakhstan Today.

Во время разговора Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай в полной мере уверен и способен победить эпидемию, благоприятная тенденция долгосрочного развития китайской экономики не изменится, сообщает CRI "Международное радио Китая".

В тот же день представители Государственного совета Китая на пресс-конференции рассказали о льготной финансовой и налоговой политике на время эпидемии и о мерах по смягчению финансового бремени для малого бизнеса. На пресс-конференции прозвучало, что в Китае есть большое пространство для макроэкономического регулирования, эпидемия не повлияет на основную тенденцию долгосрочного развития и высококачественного роста китайской экономики.

Степень воздействия эпидемии на экономику зависит от эффективности противоэпидемической работы. В настоящее время в борьбе с эпидемией наступил критический этап, который требует больших усилий. В этих условиях китайское правительство предпринимает ряд мер в области финансовой поддержки, предоставляет налоговые льготы предприятиям, снижает расходы на финансовое поручительство для предприятий на время эпидемии, предоставляет льготные кредиты предприятиям, участвующим в противоэпидемической работе.

Следует также отметить, что экономический потенциал и целый ряд преимуществ китайской экономики, накопившихся за долгие годы, заложили прочную основу для дальнейшего роста экономической активности и долгосрочного улучшения экономической конъюнктуры. Поскольку эпидемия совпала с традиционным китайским Праздником весны по лунному календарю, она в первую очередь отразится на потребительской активности, ударит по индустриям туризма, общепита и развлечений. Но эти последствия носят лишь временный и этапный характер.

С одной стороны, в стране формируются новые точки роста в сфере услуг, в частности, в таких сегментах, как розничная онлайн-торговля, онлайновая медицинская помощь, онлайн-игры, логистика и экспресс-доставка. Рост расходов в этих сферах, как ожидается, может отчасти компенсировать удар по другим сегментам. С другой стороны, основные тенденции стабильного роста в китайской экономике остаются неизменными, она по-прежнему обладает устойчивостью, гибкостью и потенциалом роста. За прошедшие годы вклад Китая в мировую экономику сохранялся на уровне около 30%. Страна продолжает оставаться "локомотивом" мирового экономического развития.

Несмотря на то, что текущая эпидемическая ситуация оказывает определенное негативное влияние на экономику, но основные условия для ее роста остаются неизменными. При этом в стране есть достаточно рычагов государственного регулирования и контроля. Очевидно, что Китай сможет сдержать распространение эпидемии и локализовать заболевание, но что еще очень важно, - в стране есть способности поддерживать долгосрочную стабильность экономического роста и продвижения по направлению высококачественного развития, что, несомненно, придаст новый импульс глобальному экономическому росту.

По данным CRI "Международное радио Китая", на фоне распространения эпидемии нового коронавируса китайские предприятия уже активно корректируют свою бизнес-стратегию. Так, с сокращением числа посетителей, рестораны стали активно расширять доставку еды на дом. Многие предприятия в сфере розничной торговли расширили объемы онлайн-продаж. Ряд высокотехнологичных предприятий выдвинул новые и усовершенствовал существующие приложения по обслуживанию дистанционной работы. Последние решения особенно востребованы, ведь многие компании стали переходить на режим удаленной работы в целях свести к минимуму негативное влияние эпидемии.

Китайские предприятия способны "держать удар" эпидемии коронавируса благодаря как господдержке, так и собственному потенциалу. Сегодня все больше и больше китайских и иностранных экспертов считают негативное влияние эпидемии на китайскую экономику временным, что долгосрочные перспективы устойчивого развития и основная тенденция высококачественного роста экономики КНР не изменятся.

Китайским предприятиям не впервой стакиваться с трудностями на рынке в процессе своего развития – у них уже есть свой "экономический иммунитет". Благодаря этому, а также всесторонней поддержке со стороны правительства, китайские предприятия непременно смогут преодолеть временные трудности и продолжить свое развитие, уверены наблюдатели.

8 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что организация прикладывает все силы в борьбе не только с коронавирусом, но и с интернет-слухами, фейками, интригами и спекуляциями. Он подчеркнул, что ошибочная и тем более преднамеренно ложная информация затрудняет работу медработников и органов общественной безопасности, рассредоточивает внимание лиц, выносящих решения и вызывают панику в народных массах. В связи с этим, ВОЗ организует специальную группу для публикации и распространения правды и борьбы с ложной информацией.

После вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, своевременно поделился с ВОЗ и другими странами геномной последовательностью коронавируса, открыто и прозрачно сообщил всему миру об эпидемиологической ситуации и принял решительные меры для борьбы с вирусом. Эти усилия получили всеобщее признание и поддержку со стороны международного сообщества. Однако некоторые политики и СМИ западных стран, невзирая на все усилия и достигнутые Китаем позитивные результаты, непрерывно обливают КНР грязью и пытаются вызвать панику, сея хаос в информационном поле. Реакцию отдельных стран на сложную эпидемическую ситуацию в Китае можно назвать чрезмерной, агрессивной и даже обескураживающей.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун отметил, что дело общественного здравоохранения - это не вопрос связей и отношений между странами и расами. Это общемировой вопрос. Поэтому все страны должны вместе с Китаем преодолеть вызовы и трудности, поддерживать и заботиться друг о друге.

Вирус - общий враг всего человечества. Китай предпринимает всесторонние и строжайшие меры в борьбе с эпидемией для защиты не только китайского народа, но и народов всего мира. Перед лицом общей угрозы все страны должны избавиться от предрассудков, устранить "политический вирус" и общими усилиями укрепить противоэпидемическое взаимодействие в региональном и глобальном масштабе.

Как отметил Си Цзиньпин, по мере борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, требуется все больше опираться на законы, выдвигая конкретные требования в таких сферах, как законодательная деятельность, законоисполнение, правосудие. Эти высказывания в полной мере продемонстрировали идею КПК о всестороннем продвижении управления страной в соответствии с законом.

Китай - правовое государство. Всестороннее продвижение управления страной в соответствии с законом представляет собой заметные преимущества социального строя и системы государственного управления, а также основные принципы, направленные на противостояние серьезным событиям общественного здравоохранения. В последние годы в стране постоянно усиливается работа над законодательством в сфере здравоохранения, в частности речь идет о внезапных эпидемических ситуациях и чрезвычайных общественных происшествиях, приводящих к серьезной общественной угрозе. В результате был разработан ряд законов и законодательных актов, соответствующих общей международной практике и предоставляющих полное обеспечение работе по предотвращению и профилактике эпидемий.

Именно поэтому после вспышки нынешней эпидемической ситуации в стране в соответствии с законами на научной основе проведена работа, направленная на предотвращение и профилактику эпидемии.

В настоящее время вся страна противостоит эпидемии, в результате были достигнуты большие успехи в ее предотвращении и профилактике. Однако в этом процессе был зафиксирован ряд случаев изготовления и продажи фальшивых товаров, распространения лживых слухов, насильственного ранения медработников и т.д. Урегулирование этих проблем на основе законов представляет собой и конкретнее воплощение принципа всестороннего продвижения управления страной в соответствии с законом и основное обеспечение победы над нынешней ситуацией.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более активным усилиям в области законотворчества, правоприменения, судопроизводства и соблюдения законов для укрепления способности проведения основанных на верховенстве права мероприятий по профилактике и контролю за эпидемией. 8 февраля рабочая группа Государственного комитета контроля прибыла в город Ухань по поводу расследования соответствующих вопросов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства