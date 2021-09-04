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Министра экологии РК избрали председателем Межгосударственного экологического совета стран СНГ

03.09.2021 6373
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в онлайн-формате состоялось VII заседание Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ, в рамках которого новым председателем совета избрали министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания страны-участницы обсудили вопросы состояния и перспектив развития сотрудничества в области охраны окружающей среды. Также состоялся обмен опытом по вопросам поэтапного перехода от использования полимерной упаковки к использованию экологически безопасной упаковки, Системе торговли выбросами парниковых газов, внедрения целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды на территории СНГ, а также в области развития рыбоводства (аквакультуры), сообщили в пресс-службе Минэкологии.
 
Казахстан поделился опытом работы системы торговли выбросами парниковых газов. В рамках нового Экологического кодекса РК система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов была усовершенствована с целью обеспечения выполнения обязательств Парижского соглашения. Таким образом, начиная с 2021 года углеродный бюджет будет ежегодно сокращаться на 1,5% от уровня углеродного бюджета 1990 года.
 

Также казахстанская сторона рассказала о результатах обмена опытом внедрения целей устойчивого развития в области охраны окружающей среды и о сотрудничестве в области развития рыбоводства. Отметим, что Казахстан располагает обширным рыбохозяйственным фондом. По оценке ученых и экспертов отрасли, потенциал производства в рыбном хозяйстве оценивается до 600 тысяч тонн рыбы в год. Увеличение объемов выращивания планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбоводства и реализации индустриальных рыбоводных хозяйств", - информирует пресс-служба.

 
В ходе совещания государства-члены МЭС СНГ договорились продолжить сотрудничество по актуальным вопросам в области охраны окружающей среды.
 
По итогам заседания утвержден План работы Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ на 2022-2023 годы, приняты решения, подписан протокол заседания.
 

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