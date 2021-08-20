Министры иностранных дел Казахстана и России обсудили ситуацию в Афганистане

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - По инициативе российской стороны вчера состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщили в МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане", - проинформировали в ведомстве.

При обсуждении двусторонней повестки рассмотрен график предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях, достигнуто общее понимание об усилении взаимодействия по правочеловеческой тематике.





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