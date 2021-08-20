Сотрудники ООН прибыли из Кабула в Алматы

Фото: МИД РК
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств РК как полноправного члена этой организации, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН. 18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимает необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН", - проинформировали в МИД РК.
Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООНовских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и другие полностью будут финансироваться из бюджета ООН, отметили в ведомстве.
Как сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, около 100 сотрудников ООН в Афганистане вылетели в среду из Кабула в Алматы, пишет ТАСС.
Группа персонала ООН направляется из Кабула в Алматы в Казахстане, где они продолжат работу в удаленном формате", - сказал С. Дюжаррик. Он добавил, что речь идет примерно о сотне сотрудников.
Напомним, боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
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