28.04.2023, 10:03 8426
Министры обороны Казахстана и Китая провели переговоры в Индии
Фото: Минобороны РК
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Нью-Дели. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В индийском Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Руководитель Минобороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.
Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В совещании также принимает участие Ли Шанфу.
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28.04.2023, 21:04 4901
Глава МИД РК принял посла Китая
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества
Фото: МИД РК
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял посла Китайской Народной Республики Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Выразили готовность активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, а также приложить усилия для реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Стороны обсудили ход подготовки к первому саммиту "Центральная Азия - Китай", запланированному в мае в городе Сиане.
26 апреля заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.
27.04.2023, 08:45 16346
Премьер-министр Казахстана и президент Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Фото: primeminister.kz
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Тегеран. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи Алихан Смаилов передал приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.
В настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказал премьер-министр.
В частности, в текущем году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК. Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя Казахстана в Иране.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарном направлении.
Напомним, премьер-министр вчера прибыл с официальным визитом в Иран. Отметим, что с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.
26.04.2023, 21:03 20841
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры
Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов
Фото: МИД РК
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Пекин. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Нуртлеу подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем представляет собой один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогранного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.
Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов.
В тот же день глава МИД Мурат Нуртлеу встретился с секретарем парткома провинции Шэньси Чжао Идэ. Этот регион является одним из основных транспортно-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по трансконтинентальному маршруту Китай - Европа - Китай, а также налаживания межрегионального взаимодействия.
Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения по маршруту Сиань - Астана - Сиань, что, несомненно, положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.
25.04.2023, 11:07 27001
Министр обороны КНР примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Встреча глав минобороны стран ШОС пройдет 27-28 апреля
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Пекин. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Китая Ли Шанфу 27-28 апреля примет участие во встрече глав минобороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу по приглашению с 27 по 28 апреля примет участие во встрече министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в Индии", - приводит сообщение Минобороы КНР РИА Новости.
Отмечается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции и встретится с главами делегаций соответствующих стран для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, сотрудничеству в области обороны и безопасности и другим вопросам.
24.04.2023, 13:02 30816
Токаев обсудил экономическое сотрудничество с премьер-министром Чехии
Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, сообщает Акорда.
Он высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалу в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
Приветствую тот факт, что вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства передал теплые слова поздравления Петру Павлу по случаю его избрания на пост президента Чехии.
Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.
Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные секторы экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.
У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой является одним из важнейших столпов отношений Европейского союза и Центральной Азии", - подчеркнул премьер.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
22.04.2023, 21:39 36561
Глава МИД КНР: Модернизация - не привилегия единичных стран
Китай уважает путь модернизации, выбранный народами других стран, и выступает против попыток развязывания идеологического противостояния и "новой холодной войны"
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Пекин. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государства, которые осуществили модернизацию, не должны отрезать путь и чинить препятствия другим странам, а также ни в коем случае не должны оказывать давление, сдерживать или останавливать другие страны, выбравшие другой путь к модернизации, заявил в пятницу член Госсовета и министр иностранных дел КНР Цинь Ган на церемонии открытия форума "Ланьтин" ("Голубой зал") на тему "Китайская модернизация и мир" в Шанхае.
Мы будем более решительно отстаивать право на развитие всех стран", - заверил Цинь Ган, отметив, что модернизация - это неотъемлемое право всех стран, а не монопольная и единоличная привилегия малого числа государств.
Китай не намерен устраивать конкуренцию между крупными державами. То, что мы категорически защищаем, это интересы собственного развития и право китайского народа на стремление к более прекрасной жизни", - заявил глава МИД КНР.
Цинь Ган подчеркнул, что Китай уважает путь модернизации, выбранный народами других стран, и выступает против попыток развязывания идеологического противостояния и "новой холодной войны", а также вмешательства во внутренние дела других государств и навязывания своей воли, сообщает "Синьхуа".
Китай защищает правильное направление глобализации, выступает против создания барьеров, "разъединения" и "разрыва цепочек", а также против введения односторонних санкций и максимизации давления, заявил он.
Китай стремится всеми силами защищать стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок, чтобы экономическая глобализация и модернизация всех стран могли продвигаться вперед в тандеме и дополнять друг друга, резюмировал он.
19.04.2023, 20:48 46781
В Астане состоялись казахстанско-белорусские политические консультации
Стороны подписали план сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РБ
Фото: МИД РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел РК состоялись казахстанско-белорусские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука, сообщает пресс-служба МИД РК.
В рамках мероприятия были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-белорусского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев отметил успешное развитие казахстанско-белорусских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и стратегического партнерства. В свою очередь Назарук высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-белорусских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и реализации совместных индустриальных проектов.
Делая акцент на приверженности укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Беларусью, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и подписали план сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РБ на 2023-2024 годы, который послужит основой для продолжения практики проведения двусторонних консультаций по всем сферам взаимодействия внешнеполитических ведомств.
18.04.2023, 14:14 54501
Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с главой МАГАТЭ
Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил важность визита Гросси для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и агентством.
Убежден, что ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры", - сказал Токаев.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.
Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.
Рафаэль Гросси поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.
Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до вашей будущей программы развития ядерной энергетики", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
Напомним, вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии.
В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
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