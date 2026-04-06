Миннауки отслеживает ситуацию с казахстанскими студентами на Ближнем Востоке

Сейчас в 12 ближневосточных странах обучаются около 2,5 тысячи казахстанцев, многих переводят на онлайн-обучение

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отслеживают обучение казахстанских студентов в странах Ближнего Востока, сообщил на пресс-конференции журналистам глава ведомства Саясат Нурбек.





Мы оперативно ситуацию отслеживаем, на связи со всеми посольствами в 12 странах Ближнего Востока, от Бахрейна до ОАЭ. По информации наших внешнеполитических ведомств, там обучается свыше 2,5 тысячи студентов. Самое большое количество - в Эмиратах, 1722 человека", - рассказал министр.





По его информации, большинство университетов перевели студентов на онлайн-обучение. Нурбек добавил, что в ведомство также поступило большое количество заявок о переводе студентов в Казахстан.





Мы все эти заявки обрабатываем (...) ситуацию отслеживаем, угроз прямых нашим гражданам нет. Конечно, Министерство иностранных дел детально подскажет, но по свей линии мы держим связь со всеми нашими посольствами", - сообщил глава ведомства.





Он также рассказал, что около 30% казахстанских студентов, которые поступают учиться в США по программе "Болашак", сталкиваются с отказами при подаче на визу, поэтому их вынуждены переводить в другие вузы или другие страны.





В то же время, по его словам, выросло число иностранных студентов, приезжающих учиться в Казахстан, особенно из стран Ближнего Востока.





Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.