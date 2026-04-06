Миннауки отслеживает ситуацию с казахстанскими студентами на Ближнем Востоке
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отслеживают обучение казахстанских студентов в странах Ближнего Востока, сообщил на пресс-конференции журналистам глава ведомства Саясат Нурбек.
Мы оперативно ситуацию отслеживаем, на связи со всеми посольствами в 12 странах Ближнего Востока, от Бахрейна до ОАЭ. По информации наших внешнеполитических ведомств, там обучается свыше 2,5 тысячи студентов. Самое большое количество - в Эмиратах, 1722 человека", - рассказал министр.
По его информации, большинство университетов перевели студентов на онлайн-обучение. Нурбек добавил, что в ведомство также поступило большое количество заявок о переводе студентов в Казахстан.
Мы все эти заявки обрабатываем (...) ситуацию отслеживаем, угроз прямых нашим гражданам нет. Конечно, Министерство иностранных дел детально подскажет, но по свей линии мы держим связь со всеми нашими посольствами", - сообщил глава ведомства.
Он также рассказал, что около 30% казахстанских студентов, которые поступают учиться в США по программе "Болашак", сталкиваются с отказами при подаче на визу, поэтому их вынуждены переводить в другие вузы или другие страны.
В то же время, по его словам, выросло число иностранных студентов, приезжающих учиться в Казахстан, особенно из стран Ближнего Востока.
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
04.04.2026, 10:15 33616
Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с послами стран Залива и Иордании
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Cостоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с группой послов арабских стран Залива и Иордании, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, сообщили в МИД РК.
Ермек Кошербаев выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией, включая удары по территории дружественных арабских стран. Министр подчеркнул важность скорейшего прекращения всех боевых действий, которые приводят к жертвам среди мирного населения и наносят значительный урон гражданской инфраструктуре стран региона.
Казахстанский дипломат поблагодарил глав миссий за содействие в эвакуации граждан Казахстана и их благополучном возвращении на Родину.
Министр отметил, что казахстанская сторона приветствует усилия глав государств Залива в налаживании мирного политического диалога, совместную инициативу Китая и Пакистана по восстановлению мира и стабильности в регионе, а также обратил внимание на готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров в Туркестане.
В свою очередь арабские дипломаты отметили важность поддержания международных усилий по обеспечению региональной безопасности, включая дальнейшее укрепление контактов и координации с Астаной. Подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие с целью укрепления политического диалога, расширения всестороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Из стран Ближнего Востока на родину были возвращены более 10 тысяч казахстанцев.
03.04.2026, 20:40 56251
МИД: Казахстан продолжает укреплять партнерство в дипломатии, экономике и науке
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Министерства иностранных дел Казахстана провели ряд дипломатических и деловых мероприятий за рубежом и внутри страны, включая встречи с иностранными партнерами, развитие межрегиональных связей, поддержку студентов и запуск совместных проектов в сферах транспорта, логистики, экологии и устойчивого развития, сообщает пресс-служба ведомства.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев встретился с госминистром экономики, торговли и индустрии Японии Кенджи Ямадой. Стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Японию, вопросы энергетической безопасности и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, критических минералов, промышленности, цифровизации, транспорта и логистики. Японская сторона подтвердила заинтересованность в проведении в Астане заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в этом году.
Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова встретилась с французскими сенаторами в рамках подготовки их визита в Казахстан. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, политические реформы и новую Конституцию Казахстана, а также перспективы сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной сферах. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении диалога, включая межпарламентское взаимодействие.
Среди казахстанских студентов в Турции прошел масштабный дебатный турнир Birlik Cup, организованный при поддержке дипломатических представительств Казахстана. В соревновании участвовали 12 фракций из разных городов, продемонстрировав высокий уровень дискуссий по актуальным темам. Турнир был направлен на развитие критического мышления, ораторских навыков и укрепление сотрудничества среди студентов, став важной площадкой для их интеллектуального и лидерского роста.
В Министерстве иностранных дел Армении прошли консультации между МИД Казахстана и МИД Армении по вопросам многостороннего сотрудничества. Обсуждались взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ, подготовка к региональному экологическому саммиту в Астане и COP-17 в Ереване, инициатива по созданию Международной организации по воде в структуре ООН и проект Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений. Стороны подтвердили готовность укреплять диалог и сотрудничество по ключевым международным вопросам.
Посол Казахстана в Австрии Мухтар Тлеуберди принял участие в бизнес-ланче, посвященном развитию транспортно-логистического сотрудничества и запуску Австрийско-Казахстанской платформы взаимосвязанности (АКПВ). Обсуждались Транскаспийский международный маршрут, мультимодальные перевозки и "зеленая" логистика, а также институциональные реформы и новая Конституция Казахстана. Австрийские участники подтвердили интерес к совместным проектам в сферах инфраструктуры, логистики, цифровизации и энергетики.
Посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек провел встречу с главой офиса международных отношений аппарата президента ОАЭ Марьям Аль-Мхейри. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, активный политический диалог и координацию по международным вопросам, включая ООН и ОИС. Особое внимание уделено экологическим инициативам, Международной водной организации и подготовке III Водной конференции в Абу-Даби. Также обсуждалось развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах устойчивой энергетики, технологий и обеспечения продовольственной и водной безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем активном взаимодействии.
Генеральный консул Казахстана в Астрахани Канат Хасенов посетил Краснодар, где встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым и обсудил развитие межрегионального сотрудничества, включая торговлю, агропромышленную кооперацию и межвузовские обмены. В ходе визита консул посетил предприятия "Юг Текстиль" и Si Mosaic, а также встретился с ректором Кубанского государственного университета и казахстанскими студентами, подчеркнув важность образования, профессионального развития и соблюдения законодательства РФ.
В МИД Казахстана прошел брифинг для дипломатического корпуса по подготовке к региональному экологическому саммиту в Астане 22-24 апреля 2026 года. Представлены инициативы Казахстана, включая создание Международной организации по воде и участие в выборных органах ООН. Первый замминистра Ержан Ашикбаев рассказал о мерах в климатической политике, развитии атомной энергетики, восстановлении Арала и сохранении биоразнообразия. Обсуждались региональные экологические проекты, привлечение инвестиций и выдвижение Ляззат Калтаевой в Комитет ООН по правам лиц с инвалидностью на 2027-2030 годы.
03.04.2026, 18:41 57836
Главы правительств Казахстана и России провели телефонный разговор
Премьеры отметили важность укрепления интеграционного взаимодействия в многосторонних форматах
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Главы правительств сверили часы по ходу реализации договоренностей, достигнутых на российско-казахстанских межправительственных переговорах 25 марта 2026 года в Астане. Особое внимание уделено наращиванию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин и Олжас Бектенов отметили важность укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.
Напомним, в текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
02.04.2026, 20:01 73546
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Монголии
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Монголии в Казахстане Доржа Баярхуу по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы казахстанско-монгольского сотрудничества. Подчеркнута позитивная динамика политического диалога, а также последовательное расширение взаимодействия в приоритетных сферах", - рассказали в МИД.
Отдельное внимание было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на различных уровнях, а также взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур.
В свою очередь посол выразил признательность за оказанное содействие в период его дипломатической миссии и подтвердил готовность Монголии к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном на основе взаимного уважения и доверия.
В завершение встречи Ермек Кошербаев от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Доржу Баярхуу орден "Достық" II степени в знак признания его вклада в развитие двусторонних отношений.
02.04.2026, 18:12 74841
Страны СНГ будут улучшать совместные военные системы
Москва. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министры обороны стран СНГ подробно обсудили обстановку на пространстве стран Содружества и приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщает РИА Новости.
В Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Сегодня мы подробно обсудили военно-политическую обстановку на пространстве Содружества. Наметили практические шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности", - цитирует издание Белоусова.
Уточняется, что, по словам Белоусова, на заседании были приняты решения, направленные на развитие военного сотрудничества в рамках СНГ и совершенствование совместных систем военного назначения.
Ранее в СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества и программу противодействия терроризму.
02.04.2026, 10:01 81046
МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество и культурные контакты
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, направленных на развитие сотрудничества и продвижение культуры страны.
В частности, посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с председателем Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI) Ацуо Куродой перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия, а также возможности страховой и финансовой поддержки совместных проектов.
В Саудовской Аравии посол Казахстана Мадияр Менилбеков принял участие в Фестивале культур и народов в Медине, где представили национальные традиции и культуру более 170 стран. В рамках визита также состоялись встречи с руководством региона и Исламского университета Медины.
Кроме того, в Роттердаме прошло масштабное празднование Наурыза, организованное Нидерландским филиалом Всемирной ассоциации казахов. В программе были национальная музыка, танцы и традиционные угощения, познакомившие гостей с культурой и обычаями казахского народа.
Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел переговоры с главой учредительной группы Глобальной водной организации Фахдом Бальгунеймом. Стороны обсудили вопросы водной безопасности, рационального использования ресурсов и внедрения современных технологий в водном хозяйстве.
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин посетил регион Центральной Македонии, провел встречи с деловыми кругами и руководством Торгово-промышленной палаты Салоник, обсудив промышленную кооперацию, инвестиционные проекты и развитие академического сотрудничества.
Посол Казахстана в Албании Искандер Айсариев встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжа и обсудил расширение торгово-экономического взаимодействия, транспортно-транзитные направления и совместные проекты.
В Татарстане онлайн-встречу провели заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков и начальник экономического отдела Торгового представителя РФ Михаил Кладкин, обсудив промышленную кооперацию и инвестиционные инициативы.
Во Франции в посольстве Казахстана прошла встреча со студентами лицеев Парижа. В ходе мероприятия французские ученики были ознакомлены с направлениями развития Казахстана в сферах культуры, туризма и спорта. Кроме того, участникам была представлена информация об основных направлениях двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в области образования.
Между тем в рамках открытого дня фонда "Азия - Европа" состоялось культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз - символу обновления, весны и единства. Посольство Республики Казахстан в Сингапуре представило национальную культурную программу, вызвавшую большой интерес у гостей мероприятия. В частности, силами представителей местной казахстанской диаспоры был продемонстрирован традиционный казахский танец, отражающий изящество национальной хореографии, а также исполнен шедевр Курмангазы - кюй "Адай".
Посольство Казахстана в Таджикистане приняло участие в культурном мероприятии, посвященном празднику Наурыз, которое состоялось в Таджикском государственном институте культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода. В рамках праздничной программы посольством был организован культурный уголок Казахстана, направленный на знакомство студентов, преподавателей и гостей мероприятия с богатым культурным наследием и традициями казахского народа.
Также посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов провел встречу с руководством компании Mambikom Agrar и Korali. В ходе встречи c руководителем Mambikom Agrar В. Теслой стороны обсудили текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта строительства завода по заморозке фруктов и ягод в Казахстане.
В посольстве Казахстана в Сербии прошло мероприятие, посвященное Наурызу, где гостям представили концепцию "Наурызнама", традиции и культуру казахского народа. Участники познакомились с национальными костюмами, бытом и кухней, а сам праздник, проводимый в Белграде с 2019 года, способствует укреплению культурных связей между двумя странами.
Казахстан и Словения обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и ИКТ. Посол Алтай Абибуллаев отметил приоритет цифровой трансформации, успехи Казахстана в eGov и финтехе, а также потенциал Astana Hub и экспорта IT-услуг. Стороны договорились расширять партнерство, о готовности к подписанию меморандума и обсудили проведение бизнес-форума AI Digital Bridge в Любляне.
Состоялся второй раунд казахстанско-черногорских политических консультаций, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и политическое сотрудничество. Отмечен потенциал взаимодействия в туризме, логистике, здравоохранении и цифровых технологиях, а также достигнуты договоренности о расширении правовой базы и углублении партнерства между странами.
01.04.2026, 20:09 90081
Министр иностранных дел Казахстана принял посла Саудовской Аравии
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Саудовская Аравия Файсал Аль-Кахтани, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, а также текущее состояние двустороннего сотрудничества.
Ермек Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права. В этой связи была подчеркнута важная роль Королевства в деэскалации конфликта и стабилизации ситуации.
Глава МИД РК выразил благодарность послу КСА за содействие в эвакуации граждан Казахстана, находившихся на территории КСА. Отмечено, что обеспечение безопасности и возвращение соотечественников на родину являлось приоритетной задачей для нашей страны", - говорится в сообщении.
Со своей стороны саудовский дипломат подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с внешнеполитическим ведомством Казахстана в целях углубления многопланового партнерства.
01.04.2026, 18:00 92956
МИД: Казахстан укрепляет международные связи и культурное сотрудничество за рубежом
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В частности, посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром экономики Финляндии Сакари Пуисто. Абдраимов проинформировал министра об итогах недавнего республиканского Референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Помимо этого, состоялась встреча посла Республики Казахстан Каната Тумыша с директором Института метеорологии, гидрологии, окружающей среды и морских наук Вьетнама Фам Тхи Тхань Нга. В ходе встречи обсуждались текущие направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы совместной работы в научной и экологической сферах.
Кроме того, посол Казахстана в Сингапуре Аскар Куттыкадам провел встречу с директором департамента Америки, Европы и Центральной Азии Министерства торговли и промышленности Сингапура Джасмин Куа Зубаир. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной экономической повестки.
Также в Национальном музее азиатского искусства Смитсоновского института состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы - древнего праздника весеннего обновления, символизирующего единство и начало нового жизненного цикла. Мероприятие было организовано совместно дипломатическими миссиями стран Центральной Азии и стало площадкой для культурного диалога и продвижения публичной дипломатии.
Посольство Казахстана в Египте совместно с посольством Турецкой Республики отметили великий день Улуса - праздник Наурыз в резиденции посла Турции. В организованном праздничном мероприятии приняли участие более 120 гостей. Среди них были представители посольств Азербайджана, Узбекистана и других стран, от египетской стороны - высокопоставленные чиновники и ведущие местные СМИ.
Генеральное консульство Республики Казахстан в Шанхае провело мероприятие, посвященное празднованию Наурыза. В мероприятии, состоявшемся в здании государственной резиденции муниципалитета города Шанхая, приняли участие руководители канцелярий иностранных дел Шанхая и провинций, входящих в консульский округ, а также генеральные консулы государств, аккредитованных в Шанхае, представители китайских деловых кругов, казахской диаспоры, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Восточном Китае.
Кроме того, по инициативе венского дипломатического журнала Society состоялось торжественное празднование праздника весны и обновления - Наурыза, в котором приняли участие 9 дипломатических миссий, аккредитованных в Вене. Свою культуру и обычаи представили Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Ирак, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
При организационной поддержке Союза писателей Республики Татарстан состоялся круглый стол, посвященный расширению взаимодействия литераторов двух республик. Участники мероприятия обсудили вопросы расширения взаимодействия между литераторами двух республик, значимости литературы в формировании личности, сохранения языка, преемственности поколений и популяризации культурного наследия. Публикации национальных авторов дают представление о культуре, литературе, традициях и истории народов.
Также в рамках международной энергетической конференции CERAWeek казахстанская делегация приняла участие в сессии "Глобальный прогноз нефтяного рынка: фундаментальные факторы и геополитическая турбулентность". В ходе выступления министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов представил текущее состояние нефтяной отрасли Казахстана. Было подчеркнуто, что страна сохраняет позиции надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок.
В Вене по инициативе журнала "Society" прошло празднование Наурыза с участием 9 дипломатических миссий, включая Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Ирак, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Гости познакомились с национальной кухней, традиционными костюмами и декоративно-прикладным искусством, насладились казахскими кюями "Адай" и "Балбырауын" в исполнении Жасұлана Жұмазбая и Әділжана Ерзатұлы, а также оперным номером Айгул Шамшиденовой. Стенд Казахстана вызвал живой интерес, демонстрируя значение Наурыза как символа возрождения, гармонии и добра.
