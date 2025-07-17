16.07.2025, 09:36 29491
Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Фото: МИД РК
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Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам углубления внешнеполитической координации государств - членов ШОС в условиях текущей международной обстановки, а также обсужден ход подготовки к предстоящему саммиту глав государств - членов ШОС, который состоится в сентябре текущего года в Тяньцзине.
В своем выступлении глава МИД Казахстана выразил твердую уверенность в потенциале организации по формированию взаимовыгодного партнерства во благо устойчивого развития и превращения пространства ШОС в регион мира и процветания.
Убежден, ШОС будет и дальше укреплять свой международный авторитет и эффективность в качестве многостороннего института с уникальной моделью равноправного сотрудничества, основанного на принципах "шанхайского духа", - заявил Нуртлеу.
Министр иностранных дел Казахстана выразил поддержку системному подходу Китая к реализации договоренностей, достигнутых по итогам Астанинского саммита ШОС в июле 2024 года. Он отметил важность продолжения последовательной работы по дальнейшему институциональному развитию и совершенствованию деятельности организации.
В рамках визита состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В ходе встречи была подчеркнута приверженность развитию диалога и укреплению практического взаимодействия в духе доверия, равноправия и взаимного уважения. Участники подтвердили нацеленность на углубление многостороннего партнерства в интересах обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.
новости по теме
11.07.2025, 11:25 118131
Посол КНР в РК отметил высокий потенциал сотрудничества между Алматы и китайскими городами
Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Хань Чуньлинь в ходе встречи с акимом города Алматы Дарханом Сатыбалды выразил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия и отметил высокий потенциал сотрудничества между мегаполисом и китайскими городами, сообщает акимат Алматы.
Под стратегическим руководством лидеров наших государств деловое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 43,8 млрд долларов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В целом мы готовы и дальше укреплять партнерство с Казахстаном в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры и здравоохранения", - подчеркнул посол.
В свою очередь Дархан Сатыбалды подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Алматы и Китаем, особенно в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленность и инвестиции.
Благодаря нашим дружественным отношениям товарооборот между Алматы и Китаем традиционно останется на высоком уровне. На долю Китая приходится 32,9% всей внешней торговли Алматы. За январь-май текущего года товарооборот между городом Алматы и КНР составил более 3,4 млрд долларов", - отметил аким.
Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации. Глава города сообщил, что в Алматы ведется активная работа по формированию автомобильного кластера, который становится одним из драйверов индустриального роста мегаполиса.
На сегодня в индустриальной зоне Алматы реализуется масштабный проект с участием китайских партнеров - готовится к запуску мультибрендовый автозавод марок Changan, Chery и Haval с объемом выпуска до 90 тысяч легковых автомобилей в год. В перспективе к 2028 году производство планируется увеличить до 220 тысяч автомобилей ежегодно", - сказал аким города.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную готовность к реализации совместных инициатив, направленных на дальнейшее развитие экономических и гуманитарных связей.
Ранее Алматы и Шанхай стали городами-побратимами.
11.07.2025, 10:34 119211
Токаев поздравил президента Монголии с праздником Наадам
Фото: Акорда
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
02.07.2025, 15:03 295191
Токаев и глава МИД Молдовы обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений
Фото: Акорда
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.
В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Молдовы Майе Санду.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы.
01.07.2025, 12:48 307131
Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС - Токаев
Президент РК высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым отметил, что РК придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, сообщает Акорда.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС", - проинформировали в пресс-службе.
Также президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов организации. Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.
Ранее Токаев назвал Китай добрым соседом и надежным партнером Казахстана.
30.06.2025, 12:01 320506
Противодействие радикализации и информационную безопасность обсудили министры иностранных дел ОДКБ
По итогам заседания подписан ряд заявлений
Фото: Telegram/ПА ОДКБ
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Бишкек. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел стран ОДКБ подписали ряд заявлений по итогам заседания в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба парламентской ассамблеи организации.
По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ на Иссык-Куле подписаны следующие заявления:
- о противодействии радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму;
- о международной информационной безопасности;
- о региональном центре ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
На заседании министры обсудили международную и региональную обстановку, ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также рассмотрели вопрос создания регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Кроме того, участники обсудили дальнейшее взаимодействие ОДКБ с ШОС и СНГ.
Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления Коллективными силами ОДКБ.
30.06.2025, 08:14 323336
Сотрудничество в политической и экономической областях обсудили главы МИД Казахстана и России
Фото: МИД РК
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Чолпон-Ата. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате.
Главы МИД Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, сообщили в казахстанском МИД.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
27.06.2025, 08:03 359261
ЕАЭС должен возглавить процесс развития ИИ - Токаев
Фото: Depositphotos
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Минск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается, и у ЕАЭС имеется исторический шанс возглавить этот глобальный исторический процесс, заявил вчера на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что цифровые технологии играют ключевую роль в новых подходах к экономическому развитию и входят в перечень приоритетов государственной политики Казахстана.
Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров и упростить доступ бизнеса к общему рынку. Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации, лежащей в основе фундаментального технологического сдвига. В центре этого процесса находится искусственный интеллект - технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества", - заявил Токаев.
Сегодня ИИ внедряется в такие традиционные сферы, как коммуникации, транспорт, энергетика, производство, здравоохранение и образование, напомнил президент.
Согласно прогнозам, к 2030 году цифровизация и искусственный интеллект могут привнести в мировой ВВП более 15 трлн долларов, заменить до 300 млн рабочих мест, создать совершенно новые профессии", - утверждает глава государства.
Он подчеркнул, что мировая конкуренция в области искусственного интеллекта усиливается.
Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания", - считает президент.
Он предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.
Токаев напомнил, что Казахстан последовательно развивает национальную цифровую инфраструктуру и в ближайшее время в стране будет запущен суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью, ресурсы которого будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В стране создан совет по развитию искусственного интеллекта и планируется принятие профильного закона. Также Казахстан расширяет партнерство с международными университетами и научными центрами для подготовки специалистов нового поколения.
В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения", - добавил Токаев.
Он выразил мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.
Для этого у нас имеется все необходимое - стратегические документы, накопленный опыт и понимание общих задач. Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза", - подытожил глава государства.
Касаясь сотрудничества в рамках ЕАЭС, Токаев отметил, что Союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов.
В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения - 98 млрд долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", - отметил он.
26.06.2025, 10:28 352186
Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения
Фото: kabar.kg
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, передает корреспондент агентства.
Закон предусматривает совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, усиление координации в сфере политики и безопасности, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заключении к закону.
Отмечается, что договор расширит сотрудничество в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
В соответствии с договором стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ.
В ходе заседания верхней палаты отмечено, что в 2026 году на границе с Кыргызстаном в зоне пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" планируется запустить крупный транспортно-логистический хаб, который поспособствует увеличению товарооборота между странами до 3 миллиардов тенге к 2030 году.
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