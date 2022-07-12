На 24 августа назначены выборы депутатов сената от областей Абай, Жетісу и Улытау

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе.
Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетісу и Улытау поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау.
Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.