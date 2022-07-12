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На 24 августа назначены выборы депутатов сената от областей Абай, Жетісу и Улытау

11.07.2022, 16:43 2356
На 24 августа назначены выборы депутатов сената от областей Абай, Жетісу и Улытау
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе.

 
Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетісу и Улытау поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау.
 
Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.
 

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Назарбаев провел телефонный разговор с Лукашенко

06.07.2022, 20:31 10866
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор, сообщается на официальном сайте президента Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что Нурсултан Назарбаев подробно интересовался обстановкой в регионе, где расположена Беларусь.

Первый президент Казахстана адресовал самые теплые пожелания белорусскому народу.
 
В отправленной в адрес Нурсултана Назарбаева поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.
 

С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене", - говорится в поздравлении.

 
Александр Лукашенко отметил, что сложно переоценить вклад Нурсултана Назарбаева в налаживание дружественных и доверительных отношений между Беларусью и Казахстаном. 
 

Взаимная поддержка и плодотворное двустороннее сотрудничество на протяжении многих лет стали основой для создания интеграционных объединений на евразийском пространстве, способствовали устойчивому развитию Республики Беларусь и Республики Казахстан", - подчеркнул президент Беларуси.

 

Казахстан пока не присоединялся к антироссийским санкциям - Песков

06.07.2022, 16:28 11831
МОСКВА. 6 ИЮЛЯ - В Казахстане пока не принималось никаких решений по поддержке санкций против России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте. Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим", - цитирует Пескова РИА Новости.  

 
Напомним, ранее Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию. Правила предусматривают возможность отказа от экспорта подсанкционных товаров.
 

Компартия Китая готова укреплять межпартийный диалог с Казахстаном

05.07.2022, 18:11 14596
Компартия Китая готова укреплять межпартийный диалог с Казахстаном
Фото: МИД РК
ПЕКИН. 5 ИЮЛЯ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с руководителем отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в сентябре 2019 года и феврале 2022 года между президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином", - сообщает пресс-служба МИД РК

 
Нурышев поздравил Лю Цзяньчао со 101-й годовщиной образования Коммунистической партии Китая, отметив важную роль связей между партиями КПК и Казахстана в вопросах укрепления двусторонних политических отношений и отношений вечного всестороннего стратегического партнерства двух стран в целом. 
 
Посол Казахстана также проинформировал собеседника о состоявшемся 5 июня 2022 года общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию РК. 
 

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках - Токаев

04.07.2022, 16:12 24366
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана подчеркнул важность личной встречи в Брюсселе в ноябре прошлого года и реализации достигнутых договоренностей.
 
Глава государства отметил, что Казахстан стал первой страной, подписавшей с Европейским союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вывело наши отношения на новый уровень. Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана.
 
В ходе беседы подробно обсуждались вопросы региональной и глобальной повестки дня. Собеседники выразили обеспокоенность по поводу обострения продовольственного кризиса.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению международной ситуации, установлению доверительного диалога по самым актуальным проблемам.
 

Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", - заявил глава государства.

 
Президент также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
 
Глава государства подтвердил приверженность Казахстана усилиям международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.
 
В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить Казахстан с визитом.
 

Токаев пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по поправкам в Конституцию

04.07.2022, 14:19 24991
Токаев пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по поправкам в Конституцию
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня в телефонной беседе обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разговоре Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Он также пожелал Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане, сообщает Акорда. 
 
Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.
 

МИД РК сделал заявление по последним событиям в Узбекистане

04.07.2022, 08:01 26286
МИД РК сделал заявление по последним событиям в Узбекистане
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по последним событиям в Узбекистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан", - говорится в заявлении МИД.

 
В ведомстве уверены, что "в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события - референдума по поправкам в Конституцию - воцарятся мир и спокойствие".
 

Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", - отметили в МИД РК.

 
Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 

Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев

29.06.2022, 18:00 36411
Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Для укрепления торгового взаимодействия стран Прикаспийского региона предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру, заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент.


Он отметил, что в Казахстане уже началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. Кроме того, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.

Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей.

И самое главное - обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - подчеркнул глава Казахстана.





 

В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит

29.06.2022, 17:02 36526
В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - В Ашхабаде начал работу шестой Каспийский саммит, в котором примут участие главы прикаспийских государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встречу прибыли президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, России - Владимир Путин, Азербайджана - Ильхам Алиев и Ирана - Сейед Эбрахим Раиси. Саммит откроет выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 
 
По информации РБК, мероприятие станет первым крупным международным форумом после того, как Бердымухамедов стал президентом Туркмении. 
 

Ожидается, что на нынешнем саммите лидеры "Каспийской пятерки" подтвердят актуальность и незыблемость принципов Конвенции о правовом статусе Каспия, которая предполагает, что Каспийское море является морем всех пяти каспийских государств и только они имеют суверенные права в отношении моря и его ресурсов", - сообщает Turkmenportal

 

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