На встречу по Сирии в Нур-Султане 1-2 августа впервые приглашены делегации Ирака и Ливана

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - На очередную встречу по Сирии в Нур-Султане 1-2 августа впервые в качестве наблюдателей приглашены делегации Ирака и Ливана, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время при координирующей роли Министерства иностранных дел РК полным ходом идет подготовка к очередному 13 раунду международной встречи высокого уровня по Сирии, проведение которого запланировано на 1-2 августа текущего года в Нур-Султане", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие. Так, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Кроме этого, во встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии - правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой.

Как отметили в МИД, новшеством предстоящей встречи будет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в Астанинском формате.

С сожалением констатируем, что спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель", - указано в сообщении.

Для участия в проводимом на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По аналогии с предыдущими раундами, в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день - пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов Астанинского процесса.

Как сообщалось ранее, основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии , в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.

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