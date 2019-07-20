В Нур-Султане 1-2 августа пройдет очередная встреча высокого уровня по Сирии

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная ХIII Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передает Kazakhstan Today.

"В ней планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорном процессе", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По данным внешнеполитического ведомства, основной акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета.

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